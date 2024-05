Qual o tamanho da fortuna de José Roberto Lamacchia, interessado na SAF do Vasco?

💸 Negociações pela SAF do Vasco



De acordo com reportagem do "ge", as negociações entre 777, Vasco e José Roberto Lamacchia estão em andamento há alguns meses. O empresário negocia valores e contratou em fevereiro, inclusive, uma due diligence (investigação do negócio para avaliar riscos) sobre a 777.



➡️ Quanto a 777 Partners já investiu na SAF do Vasco desde 2022?



Um entrave no plano de Lamacchia é que a empresa norte-americana não pretendia vender o Vasco separadamente do restante da rede de clubes de futebol. A ação judicial desta semana, no entanto, pode mudar o panorama.



Caso a negociação caminhe, Lamacchia precisaria pagar um valor diretamente para a 777, além de assumir integralmente as obrigações contratuais que foram colocadas no momento que o Vasco constituiu a SAF, incluindo os aportes financeiros.