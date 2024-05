Neymar, sozinho, fatura mais que 16 clubes da Série A do Brasileirão

Para se ter noção, apenas quatro clubes da Série A do Brasileirão faturaram mais que Neymar em 2023: Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Todos os outros times do país registraram receitas menores no período.



➡️ Os clubes com as maiores receitas do futebol brasileiro: veja ranking



💰 As 10 maiores receitas do futebol brasileiros em 2023:



1. Flamengo - R$ 1,374 bilhão ✅

2. Corinthians - R$ 936,7 milhões ✅

3. Palmeiras - R$ 908,9 milhões ✅

4. São Paulo - R$ 680,8 milhões ✅

5. Athletico-PR - R$ 510,7 milhões ❌

6. Red Bull Bragantino - R$ 488,4 milhões ❌

7. Fluminense - R$ 480,8 milhões ❌

8. Grêmio - R$ 467,1 milhões ❌

9. Atlético-MG - R$ 439,0 milhões ❌

10. Santos - R$ 424,4 milhões ❌



✅ Faturou mais que Neymar

❌ Faturou menos que Neymar