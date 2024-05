Palpite: Arsenal x Everton – Campeonato Inglês – 19/5/2024

(Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)







Publicada em 19/05/2024

Mesmo sem desperdiçar pontos há sete partidas consecutivas, o Arsenal chega para a última rodada na vice-liderança, tendo obrigatoriamente que vencer o Everton para continuar sonhando com o título. O jogo começa às 12h (de Brasília) de domingo (19). As equipes se encontram no Emirates Stadium, em Londres, Inglaterra. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Arsenal x Everton

Mesmo com 100% de aproveitamento nas últimas sete rodadas disputadas, o Arsenal chega para a última aparição na Premier League com chances quase remotas de título. Enquanto isso, o Everton chega com sua melhor sequência de resultados da temporada, estando há cinco rodadas sem perder.

O Everton estará focado em se defender e ser o carrasco dos Gunners nesta rodada final. Mesmo assim, a pressão do elenco comandado por Mikel Arteta deve ser intensa do começo ao fim, sendo provável que o elenco visitante ceda a pressão a qualquer momento do jogo. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Arsenal”.

Arsenal e seu desempenho atual

O Arsenal não desperdiçou um ponto sequer em suas cinco rodadas mais recentes, vencendo as equipes do Wolverhampton, Chelsea, Tottenham, Bournemouth e Manchester United, respectivamente.

Mesmo assim, possui chances remotas de conquistar o título do Campeonato Inglês. Isso porque, precisa vencer o Everton e torcer para que o Manchester City perca ou empate contra o West Ham na última rodada.

Provavelmente os Gunners irão vencer o Everton, mas é muito improvável que o Manchester City desperdice a chance de levantar o quarto troféu consecutivo da Premier League no Etihad Stadium.

Everton e sua última performance

O Everton teve uma abrupta melhora de desempenho na reta final do Campeonato Inglês, espantando qualquer chance de queda para a Championship.

Graças às performances de Jordan Pickford, a equipe se manteve com uma das melhores defesas entre os 20 participantes, com apenas 49 gols sofridos na temporada.

O elenco vive sua melhor sequência de resultados da edição atual, tendo conquistado 13 dos 15 pontos possíveis nas últimas cinco rodadas disputadas.