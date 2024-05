Palpite: São Paulo x Barcelona SC – Copa Libertadores – 16/5/2024

Photo by Pedro TAPIA / PHOTOSPORT / AFP







Com 100% de aproveitamento nas últimas três rodadas disputadas, o São Paulo já garantiu vaga na próxima fase, brigando agora pelo topo da tabela com o Talleres de Córdoba. O jogo começa às 21h (de Brasília) da quinta-feira (16). As equipes se encontram no Estádio do Morumbis, em São Paulo. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite São Paulo x Barcelona SC

Desde a chegada de Luis Zubeldía, o São Paulo não sabe mais o que é perder na Copa Libertadores, já tendo vaga garantida na próxima fase. Enquanto isso, o Barcelona SC apenas cumpre tabela nas últimas rodadas da fase inicial, já que sem vencer nenhuma partida até então, não possui mais chances de classificação.

Não apenas favorito aos três pontos, mas também para vencer por goleada. No primeiro confronto entre as equipes, o São Paulo foi muito superior na altitude do Equador, vencendo por 2 a 0. Agora, a pressão do Tricolor Paulista deve ser ainda maior com o apoio de sua torcida, sendo provável um placar elástico para o clube mandante. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – São Paulo”.

​- 1.30 na bet365

- 1.29 na Betano

- 1.29 na Betfair

São Paulo e seu desempenho atual

O São Paulo continua em grande fase desde a chegada de Luis Zubeldía no comando da equipe. Em seu confronto mais recente pela Liberta, venceu facilmente o Cobresal, no Chile, e garantiu matematicamente presença nas oitavas de final da competição.

Agora, o objetivo do Tricolor Paulista é a liderança do Grupo B. Tendo um ponto a menos que o Talleres de Córdoba, terá a chance de enfrentar o clube argentino na próxima rodada, no Estádio do Morumbis, valendo o topo da tabela.

Na Série A do Brasileirão, o São Paulo teve um péssimo início ao perder nas duas primeiras rodadas. Porém, entrou nos trilhos com o novo treinador, tendo somado sete dos últimos nove pontos disputados.

Barcelona SC e sua última performance

O Barcelona SC segue com performances abaixo das expectativas na atual temporada. No Campeonato Equatoriano, sequer briga pela liderança da tabela ao final da 11ª rodada, estando na quarta posição.

Na Copa Libertadores, não teve a menor chance de sonhar com a classificação para as oitavas de final, ainda estando em busca de sua primeira vitória nesta edição do torneio.

Ao final da quarta rodada, soma apenas dois pontos, que são provenientes de uma trajetória com dois empates, duas derrotas e nenhuma vitória.