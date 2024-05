Palpite: Chelsea x Bournemouth – Campeonato Inglês – 19/5/2024

(Photo by Glyn KIRK / AFP







19/05/2024

Apesar da incrível melhora de rendimento do Chelsea na reta final do Campeonato Inglês, a equipe não conseguirá, mesmo que vença o Bournemouth, terminar entre os cinco primeiros da tabela. O jogo começa às 12h (de Brasília) de domingo (19). As equipes se encontram no Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Assista no STAR+.

Palpite Chelsea x Bournemouth

O Chelsea teve um inesperado aumento de rendimento nesta reta final de Campeonato Inglês, chegando para o confronto com 100% de aproveitamento nas últimas quatro rodadas. Enquanto isso, o Bournemouth busca encerrar sua campanha na metade superior da tabela.

Depois de um início de temporada abaixo das expectativas, o Chelsea continua com performances cada vez mais robustas nesta reta final de competição, podendo se despedir com sua quinta vitória consecutiva, em pleno Stamford Bridge, da atual edição da Premier League. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Chelsea”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Chelsea

​- 1.50 na bet365

- 1.47 na Betano

- 1.45 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Chelsea e seu desempenho atual

O Chelsea não fez uma boa temporada. Não por conta do segundo turno, onde teve uma enorme crescente de aproveitamento, mas por conta do primeiro.

Os Blues não foram bem no turno inicial, chegando a se aproximar da zona de rebaixamento durante dado momento. Mesmo assim, manteve a cabeça no lugar e deu a volta por cima na Premier League.

Nas quatro partidas mais recentes, 100% de aproveitamento. Na última rodada, visitou o Brighton e mesmo longe do Stamford Bridge, garantiu o triunfo por 2 a 1.

Bournemouth e sua última performance

O Bournemouth sem sombra de dúvidas se deu por satisfeito com sua modesta campanha na divisão de elite do futebol inglês.

Na temporada passada, a equipe havia terminado sua participação na 15ª colocação, chegando a correr riscos de cair durante vários momentos em sua trajetória.

Já na edição atual da competição, passou longe de ser rebaixado. Com 48 pontos somados ao final da 37ª rodada, ainda terá a chance de terminar na metade superior da tabela, caso vença seu confronto e o Brighton perca para o Manchester United.