Princípios editoriais – Apostas

02/05/2024

Os seguintes princípios de publicação têm por objetivo trazer transparência sobre o conteúdo publicado na editoria Sites de Apostas, uma parceria entre o Lance! e a marca Better Collective.

Introdução

A editoria Sites de Apostas é produzida pelo Grupo Lance! em parceria com a marca Better Collective. O objetivo destes princípios de publicação é fornecer transparência sobre a natureza do conteúdo produzido pela parceria em relação a:

Visão do Sites de Apostas

Valores do Sites de Apostas

Supervisão e envolvimento do Lance! no conteúdo do Sites de Apostas

Equipe do Sites de Apostas

Sites de Apostas - Produzido em parceria com a Better Collective

Mais sobre a divulgação publicitária na editoria Sites de Apostas

Política atualizada pela última vez em: 02/05/24

Visão do Sites de Apostas

A editoria Sites de Apostas é dedicada a fornecer aos leitores do Lance! e aos apostadores em geral a mais alta qualidade de informações, opiniões e análises sobre apostas e jogos de azar.

Nosso objetivo é fornecer valor ao público esportivo, de apostas e jogos de azar do Lance!, capacitando os apostadores a tomarem suas próprias decisões, bem informadas, em todos os aspectos das apostas e jogos de azar, o que se dá por meio da disponibilização de conteúdo educacional sobre apostas e probabilidades, análises especializadas de sites de apostas e cassinos, bem como ofertas e dicas de apostas minuciosamente pesquisadas.

Valores do Sites de Apostas

Precisão - O Site de Apostas insiste nos mais altos padrões de verificação de fatos, redação, subedição e que o conteúdo seja atualizado regularmente para garantir o mais alto grau possível de precisão.

Equilíbrio - Como parte do compromisso do Sites de Apostas em capacitar os leitores a fazerem escolhas seguras e bem informadas sobre apostas esportivas e jogos de azar, nos comprometemos a sempre representar de forma justa os aspectos negativos, bem como quaisquer aspectos positivos de todas as marcas, produtos e ofertas abordadas.

Contexto - Fundamental para dar aos nossos leitores o poder de tomar decisões informadas sobre apostas esportivas e jogos de cassino é o compromisso de nossos especialistas com a pesquisa aprofundada e contínua. Isso garante que os leitores tenham o contexto para comparar diferentes produtos no mercado.

Expertise - Todo conteúdo encontrado no Sites de Apostas é produzido por jornalistas com experiência em apostas e jogos de azar, bem como cobertura do campo de forma jornalística.

Gratuito para uso - O conteúdo do Sites de Apostas foi criado para capacitar os leitores a tomarem decisões bem informadas. Por isso, o Lance! e a Better Collective concordaram em disponibilizá-lo tanto para assinantes quanto para não assinantes de Lance!.

Jogo Responsável - Um compromisso com a promoção do jogo responsável está no cerne dos valores do Sites de Apostas. O compromisso da Better Collective com a responsabilidade no marketing de apostas e iGaming é ainda mais destacado por seu status como membro fundador da RAIG (Responsible Affiliates In Gambling).

Legal e Compliance - O Sites de Apostas garante que qualquer marca de apostas, cassino, pôquer, bingo ou outra marca apresentada no hub seja licenciada pelo Ministério da Fazendo. Qualquer alteração no licenciamento de uma marca resultará na sua remoção do site.

Transparência - Como evidenciado por este documento, o Sites de Apostas visa ser completamente transparente sobre todos os aspectos de nosso conteúdo - desde seu financiamento até como é pesquisado, escrito, verificado, subeditado, publicado e atualizado.

Supervisão e envolvimento do Lance! no conteúdo do Sites de Apostas

O Lance! e a Better Collective colaboram em cada conteúdo publicado no Sites de Apostas para garantir que a expertise incomparável da indústria de apostas entregue pela Better Collective seja filtrada através do rigor jornalístico do Lance!.

O Lance! e a Better Collective colaboram em todos os conteúdos Aprovação do Lance! é necessária para todos os conteúdos Escritores da Better Collective conduzem pesquisas e criam conteúdo Editores da Better Collective revisam, verificam fatos e corrigem o conteúdo inicial Após quaisquer outras correções, o conteúdo é enviado ao Lance! Subeditores do Lance! avaliam e verificam fatos do conteúdo antes da publicação A produção do Lance! publica o conteúdo após verificações finais O conteúdo do Sites de Apostas é compartilhado com os leitores em todo o site* A Better Collective e o Lance! monitoram a precisão do conteúdo Escritores da Better Collective produzem atualizações de conteúdo para mantê-lo relevante Editores da Better Collective revisam as atualizações de fatos Subeditores do Lance! avaliam e verificam fatos do conteúdo antes da publicação Produção do Lance! publica o conteúdo após verificações finais

*O Lance! compartilha e promove o Sites de Apostas com seus leitores em seu site usando uma variedade de métodos, incluindo:

Colocações na página inicial quando relevantes para o calendário esportivo

Por meio de navegações e páginas de categorias de esportes e suas subcategorias

Vinculação interna a partir de artigos relevantes em esportes e suas subcategorias

Equipe do Sites de Apostas

Diana Figueiredo - Head of iGaming Content Brazil & Writer

Diana Figueiredo é a Head of iGaming Content Brazil da Better Collective no Brasil.

Diana é jornalista há mais de 15 anos, trabalhou no Jornal Extra e no Jornal O Globo de 2012 a 2018, onde escreveu para editorias como economia, mundo e turismo.

No Jornal O Globo escreveu também no blog Aqui se Bebe sobre cervejas e uma coluna de mesmo nome no caderno RioShow.

Entusiasta do mundo das apostas esportivas legais e dos esportes, desde 2016 é também editora do blog de viagens Diana Viaja.

Fabrício Provenzano - Content Manager e Writer

Fabrício Provenzano é gerente de conteúdo na Better Collective Brasil.

Formado pela PUC-RJ, Fabrício é jornalista com mais de 10 anos de experiência em redação e edição. Trabalhou em veículos de comunicação no Rio de Janeiro, como os jornais Extra e O Globo. Além disso, tem experiência como produtor de televisão nos canais BAND e SBT.

Luiza Sarmento - Content Manager e Writer

Luiza Sarmento é content writer no time de Media Partnerships da Better Collective no Brasil.

Formada pela Escola de Comunicação da UFRJ, Luiza teve passagens pelo Fluminense Football Club e pela Globo.

Apaixonada por esportes e aficionada, em especial, por futebol.

Mais sobre a Divulgação Publicitária do Sites de Apostas

Se você já está familiarizado com o conteúdo do Sites de Apostas, é provável que você tenha visto a seguinte divulgação publicitária - ela aparece em cada artigo para sua informação.

“Divulgação Publicitária | Conteúdo Comercial | Termos e Condições se Aplicam:

Aceitar uma das ofertas apresentadas nesta página pode resultar em um pagamento para o Lance! e a Better Collective.

Este pagamento pode afetar como e onde os operadores de jogos de azar aparecem na página e a ordem em que aparecem, mas não influencia nossas avaliações.

Apenas maiores de 18 anos. Por favor, jogue de forma responsável.”

O importante aqui é que quaisquer pagamentos recebidos não influenciam nossas avaliações.

As classificações e análises de casas de apostas, cassinos online, sites de bingo, sites de pôquer e suas ofertas para novos e existentes clientes refletem apenas o relato objetivo de verdades e as opiniões especializadas de nossos jornalistas formadas ao longo de anos cobrindo o mundo das apostas e iGaming.

Sites de Apostas - Fornecido em parceria com a Better Collective

O Lance! iniciou a parceria do Sites de Apostas com a Better Collective em 2021 com o objetivo de tornar as apostas esportivas e jogos de azar divertidos, transparentes e justos.

Para a Better Collective, trabalhar em parceria com o Lance! significa alcançar milhões de apostadores online do Brasil. Em troca, o Lance! tem acesso a um vasto recurso de análises de apostas e jogos de azar únicas e esclarecedoras para sua vasta e leal base de leitores.

O que é a Better Collective

A Better Collective é a maior comunidade de apostas esportivas do mundo. Nossa comunidade global de tipsters especializados compartilha suas previsões para eventos esportivos futuros, fornecendo aos seguidores apostas de valor, probabilidades e análises fornecidas para uma variedade de casas de apostas.

A Better Collective também fornece conteúdo educacional para ajudar os apostadores, sejam novatos ou experientes, a desenvolver estratégias de apostas mais sustentáveis para melhorar seus retornos de apostas. Temos orgulho de nossa história como um site de dicas de apostas e sempre buscamos trazer inovação para nossos usuários.

Quem é a Better Collective?

A Better Collective é um grupo de mídia esportiva digital que opera um forte portfólio de marcas de mídia esportiva nacionais e globais, incluindo a Action Network e Vegas Insider nos EUA, Bolavip no Brasil, Redgol no Chile e os titãs globais de esports HLTV e Futbin.

A Better Collective tem uma história premiada em marketing de afiliados de apostas esportivas e iGaming, tendo sido coroada afiliada do ano pela EGR em 2023, IGB em 2023, etc.

Essa combinação de expertise em esportes, apostas e marketing de afiliados tornou a Better Collective a parceira de conteúdo de apostas preferida dos sites de notícias e esportes mais famosos do mundo, desde o New York Post até o Goal.com; Depor no Peru; Lance, Metrópoles e Terra no Brasil; Punch na Nigéria; e muitos outros.