Palpite: Barcelona x Rayo Vallecano – Campeonato Espanhol – 19/5/2024

Publicada em 19/05/2024 - 01:02

Dependendo apenas de si mesmo para terminar na vice-liderança do Campeonato Espanhol, o Barcelona faz sua última aparição como mandante na temporada, encarando o Rayo Vallecano, que não briga por mais nada nesta reta final. O jogo começa às 14h (de Brasília) de domingo (19). As equipes se encontram no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Assista no STAR+.

Palpite Barcelona x Rayo Vallecano

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Barcelona precisa de apenas mais três pontos nesta reta final para sagrar-se vice-campeão de forma antecipada no Campeonato Espanhol. Enquanto isso, o Rayo Vallecano segue pouco motivado para pontuar nas últimas rodadas, mas quebrou um jejum de três rodadas ao vencer o Granada, na jornada anterior.

Por questão de honra, o Barcelona busca sagrar-se vice-campeão da atual edição da La Liga. Contando com o apoio de sua torcida e enfrentando uma equipe sem razões para pontuar nesta reta final, deve vencer com facilidade no Camp Nou. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Barcelona”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Barcelona

Barcelona e seu desempenho atual

O Barcelona teve que apreciar a hegemonia de seu arquirrival, Real Madrid, na atual temporada. Com quatorze pontos a menos que o líder, o Barça não teve a menor chance de brigar por título nesta edição da La Liga.

Mesmo assim, praticamente garantiu o vice-campeonato ao vencer suas duas últimas rodadas, superando o Real Sociedad e o Almería por 2 a 0.

Apenas mais uma vitória do Barcelona nas próximas duas partidas já garante, matematicamente, a segunda colocação ao clube, que ainda tem risco de ser ultrapassado pelo Girona.

Rayo Vallecano e sua última performance

O Rayo Vallecano caminha para finalizar sua temporada mais decepcionante desde que voltou a divisão de elite do futebol espanhol, na temporada 2021/2022.

Estando na 15ª posição, o clube foi capaz de somar apenas 38 pontos ao final da 36ª rodada, em uma campanha marcada por oito vitórias, quatorze empates e quatorze derrotas.

Em seu confronto mais recente, ao menos quebrou o tabu de vitórias ao enfrentar o Granada, por 2 a 1, no Estádio de Vallecas.