Palpite: Inter x Lazio – Campeonato Italiano – 19/5/2024

Photo by GABRIEL BOUYS / AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 01:14 • São Paulo (SP)

Depois de uma campanha quase perfeita no Campeonato Italiano, a Inter de Milão faz seu último jogo como mandante contra a Lazio, que ainda tenta terminar entre os seis primeiros colocados. O jogo começa às 13h (de Brasília) de domingo (19). As equipes se encontram no San Siro, em Milão, Itália. Assista no STAR+.

Palpite Inter x Lazio

Apesar de ter perdido recentemente sua enorme invencibilidade no Campeonato Italiano, a Inter não se abalou e venceu o Frosinone por 5 a 0 na última rodada. Enquanto isso, a Lazio ainda segue com o objetivo de ingressar nos seis primeiros colocados na reta final da competição.

Mesmo já tendo sido campeão com várias rodadas de antecedência, a Inter continua levando a sério a reta final da competição e escalando seus principais jogadores a campo, devendo neste confronto, se despedir de San Siro com chave de ouro. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Inter”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Inter

​- 1.62 na bet365

- 1.70 na Betano

- 1.70 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Conheça as melhores dicas para apostar no Brasileirão.

Inter e seu desempenho atual

A Inter segue cumprindo tabela após ter realizado uma incrível campanha na atual edição do Campeonato Italiano.

Com uma trajetória robusta e consistente marcada por 29 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas, o elenco possui impressionantes 92 pontos, 18 a mais que seu arquirrival, Milan, que segue na vice-liderança.

Apesar do título conquistado na Série A, a Inter não teve a performance desejada nas competições que disputou paralelamente. Tanto na Copa da Itália, quanto na Liga dos Campeões, foi eliminado nas oitavas de final.

Lazio e sua última performance

A Lazio teve uma incrível e inesperada melhora na reta final da Série A. Com 13 pontos somados nos últimos 15 disputados, chega com chances de terminar entre os seis primeiros colocados.

Ao final da 36ª rodada, o elenco foi capaz de conquistar 59 pontos, que foram provenientes de uma trajetória marcada por 18 vitórias, 5 empates e 13 derrotas.

Recentemente, a Lazio também fez uma belíssima campanha na Copa da Itália, mas acabou eliminada ao cruzar o caminho da Juventus, na semifinal.