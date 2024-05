Palpite: Athletico-PR x Danubio – Copa Sul-Americana – 15/5/2024

Gabriel Rosa Machado/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 01:06 • São Paulo (SP)

Sem desperdiçar um ponto sequer ao final da quarta rodada, o Athletico-PR pode garantir a liderança isolada do Grupo E, caso confirme o favoritismo contra o Danubio. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quarta-feira (15). As equipes se encontram na Ligga Arena, em Curitiba. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Athletico-PR x Danubio

Em grande fase, o Athletico-PR mostra o porque é um forte candidato ao título da Copa Sul-Americana, sendo a única equipe entre as 32 participantes com 100% de aproveitamento. Enquanto isso, o Danubio possui chances remotas de classificação para a próxima fase, estando na terceira posição ao final da 4ª rodada.

No primeiro confronto entre as equipes, o Furacão teve 58% da posse de bola e as melhores chances durante os 90 minutos, onde venceu, no Uruguai, por 1 a 0. Agora, na Ligga Arena, onde costuma ter seus melhores resultados, deve vencer facilmente e seguir com os 100% de aproveitamento. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Athletico-PR”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Athletico-PR

​- 1.30 na bet365

- 1.28 na Betano

- 1.29 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Athletico-PR e seu desempenho atual

O Athletico-PR segue atravessando um incrível momento na atual temporada. Líder isolado do Grupo E, necessita de apenas mais um ponto para garantir vaga na próxima fase, no topo da tabela.

No embate mais recente na competição, atropelou o Rayo Zuliano, da Venezuela, por 5 a 1. Dessa forma, o Furacão é a única equipe da Copa Sul-Americana com 100% de aproveitamento ao final da quarta rodada.

Na Série A do Brasileirão, o clube paranaense também faz um início surpreendente. Com a vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0 na rodada mais recente, é o líder isolado com 13 pontos somados.

Danubio e sua última performance

O Danubio chega em situação complicada na penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Após perder as duas partidas mais recentes na competição, dificilmente conseguirá vaga na próxima fase.

Para continuar sonhando com a classificação para as oitavas de final, teria que surpreender o Athletico-PR nesta rodada e obrigatoriamente vencer o Rayo Zuliano na próxima.

Mesmo assim, essas chances são remotas, já que o clube vive uma péssima fase na temporada e venceu apenas uma partida nas últimas nove disputadas.