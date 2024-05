Palpite: Manchester City x West Ham – Campeonato Inglês – 19/5/2024

Photo by Adrian DENNIS / AFP







Publicada em 19/05/2024 - 01:10

Após superar os Spurs na rodada anterior, o Manchester City encaminhou mais um título do Campeonato Inglês, precisando apenas dos três pontos contra o West Ham para sagrar-se campeão pelo 4º ano consecutivo. O jogo começa às 12h (de Brasília) de domingo (19). As equipes se encontram no Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Manchester City x West Ham

Ostentando uma sequência de oito vitórias consecutivas dentro do Campeonato Inglês, o City chega em situação bastante confortável para garantir o título na rodada final. Enquanto isso, o West Ham quebrou o jejum de vitórias na última rodada, depois de superar o Luton Town por 3 a 1.

Sem nenhum motivo para pontuar no confronto, o West Ham deve ser “amassado” pelo clube mandante dentro do Etihad. A pressão do elenco comandado por Pep Guardiola será enorme desde o primeiro minuto, sendo provável até mesmo uma possível goleada dos Citizens. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Manchester City”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Manchester City

​- 1.10 na bet365

- 1.11 na Betano

- 1.10 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Manchester City e seu desempenho atual

O Manchester City chega com uma mão na taça na última rodada do Campeonato Inglês. A vitória contra o Tottenham por 2 a 0 em seu confronto mais recente, garante dois pontos de vantagem em relação aos Gunners.

Dessa forma, os Citizens irão conquistar o título da Premier League pela quarta vez consecutiva caso vençam o West Ham no Etihad Stadium, podendo até perder ou empatar caso o Arsenal também perca ou empate sua última partida.

E além do título do Campeonato Inglês, o City ainda terá a oportunidade de faturar o troféu da Copa da Inglaterra. Em menos de uma semana, irá enfrentar o Manchester United na decisão, no dia 25 de maio, no Estádio de Wembley.

West Ham e sua última performance

O West Ham segue com mais uma campanha decepcionante na Premier League. Independente do resultado deste confronto, o clube terminará, pela segunda temporada consecutiva, na zona mista da tabela.

O elenco comandado por David Moyes surpreende negativamente por apresentar uma das piores defesas da atual edição, com 71 gols sofridos em 37 rodadas.

Mesmo assim, encontrou motivação para quebrar o tabu de vitórias em sua aparição mais recente, onde venceu o Luton Town, no London Stadium, por 3 a 1.