Palpite: Fluminense x Cerro Porteño – Copa Libertadores – 16/5/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Após surpreender o Colo Colo na rodada passada, o atual campeão da Libertadores, Fluminense, ficou em situação bastante confortável no Grupo A. Caso vença o Cerro Porteño, se garante matematicamente no topo da tabela. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quinta-feira (16). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Fluminense x Cerro Porteño

Invicto na competição, o Fluminense pode garantir a primeira colocação do Grupo A com uma rodada de antecedência, caso confirme o favoritismo nesta rodada. Enquanto isso, o Cerro Porteño segue com dificuldade para vencer na Libertadores, mas não perde desde a estreia.

No primeiro confronto entre as equipes, o Cerro Porteño teve suas chances de sair com a vitória no Paraguai. Agora, em pleno Estádio do Maracanã, o Tricolor Carioca não deve deixar passar a chance de garantir a classificação com uma rodada de antecedência, sendo uma equipe muito mais qualificada ofensivamente tendo o apoio de sua torcida. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Fluminense”.

Fluminense e seu desempenho atual

O Fluminense travou um duelo extremamente importante na última vez que entrou em campo. Visitando o Colo Colo, no Chile, não havia grandes esperanças de que conseguisse pontuar.

No confronto, foi dominado durante os 90 minutos, tendo apenas 38% da posse de bola e pouquíssimas chances de balançar as redes. Porém, Manoel aproveitou passe de Marcelo para fazer o primeiro e único gol da partida, aos 74 minutos.

Com o triunfo por 1 a 0, o Tricolor Carioca figura em situação bastante confortável dentro do Grupo A, precisando de apenas mais uma vitória para se classificar, matematicamente, na primeira colocação.

Cerro Porteño e sua última performance

O Cerro Porteño segue firme na briga por vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Com cinco pontos somados, é o vice-líder do Grupo A, estando à frente do Colo Colo e Alianza Lima.

Após perder a primeira rodada contra o Colo Colo, a equipe se manteve estável e não sofreu mais derrotas na competição, tendo vencido uma partida na sequência e empatado as duas mais recentes.

No Campeonato Paraguaio, a equipe continua provando o porque é um dos clubes mais respeitados do país, seguindo na briga do título da fase “Apertura” com o Libertad e o Olímpia.