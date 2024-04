Palpite: Bayern de Munique x Real Madrid – Liga dos Campeões – 30/4/2024

Photo by Odd ANDERSEN / AFP)







30/04/2024

Após surpreenderem os Gunners na rodada anterior, o Bayern de Munique terá o mando de campo no jogo de ida das semifinais, cruzando o caminho do favorito ao título, Real Madrid, na briga por vaga na decisão. O jogo começa às 16h (de Brasília) da terça-feira (30). As equipes se encontram na Allianz Arena, em Munique. Assista na TNT e Max.

Palpite Bayern de Munique x Real Madrid

Em grande momento na temporada, o Bayern de Munique venceu suas últimas quatro partidas, sendo uma delas contra o Arsenal, nas quartas de final da Liga dos Campeões. Enquanto isso, o Real Madrid aparece como o favorito ao título da competição, depois de ter eliminado o temido City de Pep Guardiola em sua jornada mais recente.

Apesar de ter um elenco mais qualificado tecnicamente, o Real Madrid deve se contentar com a igualdade ao fim dos 90 minutos, já que terá a oportunidade de decidir a vaga na decisão em pleno Santiago Bernabéu na semana que vem. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Bayern de Munique e seu desempenho atual

O Bayern de Munique terá sua última chance de salvar uma temporada absolutamente desastrosa. Após perder pela primeira vez o título do Campeonato Alemão nos últimos doze anos, os Bávaros enxergam a Liga dos Campeões como a única chance de título na temporada.

Nas quartas de final da Liga dos Campeões, encarou o Arsenal e surpreendeu o clube inglês nesta fase da competição. Depois de empatar o jogo de ida no Emirates Stadium por 2 a 2, teve a oportunidade de decidir tudo com o apoio de sua torcida.

Na Allianz Arena, encontrou o caminho das redes com Joshua Kimmich, aos 63 minutos, que fez o primeiro e único gol da partida, dando vaga na semifinal aos Bávaros.

Real Madrid e sua última performance

O Real Madrid mostrou o porque é a equipe mais temida da Liga dos Campeões nos últimos anos. Na rodada anterior, teve a difícil missão de cruzar o caminho do até então favorito ao título, Manchester City.

No jogo de ida, teve a oportunidade de iniciar a disputa em pleno Santiago Bernabéu, em jogo que terminou empatado em 3 a 3. No de volta, resistiu a forte pressão dos Citizens no Etihad Stadium, empatando mais uma vez, dessa vez por 1 a 1. Nas penalidades máximas, levou a melhor por 4 a 3.

Recentemente, venceu suas três rodadas no Campeonato Espanhol, sendo uma delas no El Clássico contra o Barcelona, e praticamente garantiu o título da competição com cinco partidas de antecedência.