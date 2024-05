Palpite: Vasco x Fortaleza – Copa do Brasil – 21/5/2024

(Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

No primeiro confronto entre as equipes, nenhum gol foi assinalado na Arena Castelão durante os 90 minutos, sendo tudo decidido no campo do Gigante da Colina. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da terça-feira (21). As equipes se encontram em São Januário, no Rio de Janeiro. Assista no SporTV e Premiere.

Palpite Vasco x Fortaleza

Apesar de superar o Vitória na última vez que entrou em campo, o Vasco não faz performances convincentes em 2024, em especial desde a goleada sofrida pelo Criciúma. Enquanto isso, o Fortaleza passa por um momento inédito nesta temporada, estando pela primeira vez com dificuldade em reencontrar a vitória.

Ainda que o Fortaleza não tenha conseguido sair com a vantagem no marcador no jogo de ida, foi muito superior tecnicamente. Mesmo sendo visitante, enfrenta um Vasco em crise, que não apresenta sinais de melhora na temporada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Fortaleza”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Fortaleza

​- 3.00 na bet365

- 3.10 na Betano

- 3.00 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Vasco e seu desempenho atual

O Vasco vem de um triunfo convincente na última vez que entrou em campo. Contra o Vitória, em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão, não desperdiçou o mando de campo.

Em pleno São Januário, foi superior durante os 90 minutos e abriu o marcador com Maicon, aos 51’. Cinco minutos depois, Vegetti ampliou, encaminhando o triunfo do Gigante da Colina.

Foi pressionado no final e viu Iury Castilho diminuir, mas ficou por isso. Essa foi a primeira vitória da equipe desde a saída de Ramón Díaz da comissão técnica.

Fortaleza e sua última performance

O Fortaleza praticamente garantiu em sua última performance, a classificação para a fase mata-mata da Copa Sul-Americana.

Em partida que foi válida pela quinta rodada na fase de grupos, precisava de pelo menos um empate para se manter na liderança do Grupo D.

Dito e feito, em partida dentro da Bombonera, chegou a sofrer o primeiro gol de Edinson Cavani, aos 55 minutos. Porém, não se deu por vencido e com gol do meio-campista Kervin Andrade no último minuto, garantiu a igualdade por 1 a 1, e se manteve na primeira colocação.