Dirigente do Flamengo, Marcos Braz revela reação de Gabigol após perder a camisa 10

Marcos Braz abriu o jogo sobre reação de Gabigol ao perder a camisa 10 do Flamengo (Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 14:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Vice-Presidente de Futebol do Flamengo, Marcos Braz contou a reação de Gabigol ao ser punido com a perda da camisa 10 e com uma multa em 10% de seu salário. Em entrevista à "Globo", o dirigente disse que o atacante ficou chateado, mas que o caso está encerrado.

➡ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- Assunto encerrado, ontem (sexta) a gente fez as comunicações que deveria fazer para o atleta. O atleta, lógico, ficou chateado, mas entendeu. Uma conversa de quase 40 minutos entre mim e ele. A gente avaliou a situação e tomou as decisões em função dos nossos entendimentos. Acho que falar qualquer coisa após o assunto ser comunicado ao atleta é muito ruim. Aqui o assunto está transitado em julgado. Acabou, agora é vida que segue.

Marcos Braz também fez questão de ressaltar a importância de Gabigol dentro do elenco e conta com o jogador para o duelo com o Amazonas, pela 3ª fase da Copa do Brasil. O Flamengo entra em campo pelo torneio na quarta-feira (22).

- Tem uma competição enorme pela frente, a gente precisa do atleta, que é um atleta importante. Um atleta que tem uma carreira que fala por si só em relação aos títulos que ganhou aqui. Agora é vida que segue, e vamos em frente.

Em 2024, Gabigol marcou apenas dois gols pelo Rubro-Negro, sendo ambos pelo Campeonato Carioca. O atacante ficou sem atuar por 36 dias por conta de uma punição aplicada pelo Tribunal de Justiça Antidopagem, mas está à disposição por conta de um efeito suspensivo.