Palpite: Bologna x Juventus – Campeonato Italiano – 20/5/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Com vaga assegurada na Liga dos Campeões temporada 2024/2025, tanto o Bolonha, quanto a Juventus, não possuem maiores motivos para pontuar nas duas rodadas finais da Série A. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) de segunda-feira (20). As equipes se encontram no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália. Assista no STAR+.

Palpite Bologna x Juventus

Protagonista de uma temporada absolutamente surpreendente, o Bologna chega para a reta final da Série A com vaga assegurada na Champions da temporada que vem. Enquanto isso, a Juventus cumpriu as expectativas de seus torcedores e chega na mesma situação de seu oponente.

Sem maiores razões para pontuar, as duas equipes buscam conservar grande sequência de rodadas consecutivas sem derrota, sendo provável um jogo truncado e com poucas oportunidades de gol para os dois clubes. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

Bologna e seu desempenho atual

O Bologna é protagonista de uma campanha muito acima das expectativas na atual temporada, já tendo sua vaga assegurada na Liga dos Campeões na temporada 2024/2025.

O clube chega para a penúltima rodada do Campeonato Italiano ostentando uma invencibilidade de oito partidas consecutivas.

Em seu embate mais recente, visitou o Napoli e garantiu um triunfo maiúsculo por 2 a 0, sendo os gols assinalados por Dan Ndoye e Stefan Posch.

Juventus e sua última performance

A Juventus finaliza sua participação no Campeonato Italiano com uma trajetória dentro do imaginado pela diretoria e seus torcedores, tendo vaga assegurada no G4.

Porém, o clube conseguiu seu primeiro título da temporada na última vez que entrou em campo. Enfrentando a Atalanta na decisão da Copa da Itália, encontrou o caminho das redes logo aos 4 minutos com Dusan Vlahovic.

Posteriormente, resistiu a pressão da equipe adversária durante praticamente os 90 minutos, conseguindo a vitória por 1 a 0 no tempo regulamentar.