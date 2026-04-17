Vitor Roque desfalca o Palmeiras na Libertadores, mas tem prazo definido para retorno

Vitor Roque sequer foi relacionado e voltou a ser desfalque na vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Sporting Cristal, a primeira da equipe nesta fase de grupos da Libertadores. O atacante convive com problemas físicos no tornozelo desde a reta final do Paulistão e não é relacionado pela comissão técnica desde o dia 21 de março.

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Na ocasião, entrou nos minutos finais do clássico fora de casa contra o São Paulo. Desde então, foram cinco partidas como desfalque, incluindo duas pela principal competição de clubes do futebol sul-americano. De acordo com apuração do Lance!, no entanto, Roque ajusta os detalhes finais na preparação física e retornará ao banco de reservas contra o Athletico, no domingo (19).

- Um dia de cada vez. Não tenho mais nada a dizer sobre esses jogadores. Depende muito de como eles se sentem, da condição física, do nível de dor, do empenho e do desempenho nos treinos. É preciso perceber até que ponto estão preparados para jogar 15, 20 ou 30 minutos. Quando isso acontecer, vocês vão vê-los - disse Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante entrevista coletiva.

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Mesmo ausente nas últimas semanas, Vitor Roque aparece como o terceiro jogador do Palmeiras com mais participações em gols na temporada, atrás apenas do líder Flaco López e de Andreas Pereira. São seis gols e uma assistência, incluindo um tento na decisão do Campeonato Paulista, em que o clube levantou o troféu pela 27ª vez.

Vitor Roque durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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Com a vitória por 2 a 1, o Palmeiras chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo F, seguido pelo Sporting Cristal, com três. A equipe volta a campo no próximo domingo (19), quando recebe o Athletico, também no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

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