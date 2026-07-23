ANÁLISE: Palmeiras mostra melhor versão com Abel no Brasileirão e empilha recordes Clube encerra primeira metade da competição com melhor campanha de sua história, 44 pontos conquistados e apenas uma derrota em 19 jogos

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O Palmeiras encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com 44 pontos e apenas uma derrota. O único revés aconteceu logo após o primeiro título da equipe na temporada, quando Abel Ferreira e sua comissão técnica optaram por poupar os titulares, após a desgastante viagem a Novo Horizonte para a decisão do Campeonato Paulista, no duelo contra o Vasco, no Rio de Janeiro.

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À exceção da derrota para os cariocas, a campanha conta com 13 vitórias, cinco empates e invencibilidade como mandante. Dono da melhor defesa e do maior saldo de gols da competição, o Palmeiras encerra a primeira metade do Brasileirão com a melhor campanha de sua história e a terceira melhor da era dos pontos corridos, atrás apenas de Botafogo e Corinthians.

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Diante do Coritiba, o Palmeiras atuou com uma nova formação tática, formada por um trio defensivo com Barboza, Gustavo Gómez e Murilo, além de dois alas, mesmo com uma série de desfalques. O resultado foi mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, sem grandes dificuldades, diante de um adversário da parte de cima da tabela.

Agora, são 14 partidas de invencibilidade, com dez vitórias no período, incluindo triunfos sobre os principais concorrentes diretos, Flamengo e São Paulo, ambos como visitante.

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Mudança tática de Abel mantém desempenho do Palmeiras mesmo com desfalques

A afirmação de que Abel Ferreira acredita ter em mãos o melhor elenco desde que chegou ao Palmeiras, no fim de 2020, revelada anteriormente pela reportagem do Lance!, parece dispensar maiores justificativas.

Em meio a uma série de desfalques e sem o artilheiro da temporada, Flaco López, Abel Ferreira optou por alterar o sistema defensivo e atuar com três zagueiros diante do Coritiba. Em menos de 20 minutos, o Palmeiras abriu dois gols de vantagem, teve atuação sólida do trio de defesa, concedeu poucos espaços para o adversário trocar passes no campo de ataque e ainda apresentou uma nova variação tática para um elenco que deve ganhar reforços na reta final da temporada.

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A formação com três zagueiros era um dos desejos de Abel Ferreira, que não utilizava o sistema devido à falta de peças no setor e às características individuais dos jogadores à disposição. Com a chegada de Barboza, zagueiro canhoto, o treinador voltou a enxergar viabilidade na mudança e, logo na primeira oportunidade, a colocou em prática.

A mudança é bem-vista pelo reforço, que afirmou preferir atuar nesse sistema, ao mesmo tempo em que ressaltou a necessidade de lutar por espaço na equipe, que tem a dupla de zaga titular formada por Gustavo Gómez e Murilo.

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- Estou treinando com os outros, Murilo, Fuchs, Benedetti, Koné. Fiquei surpreso com a qualidade de todos aqui. A realidade é que a dupla titular é (Gustavo) Gómez e Murilo. Tenho que fazer meu trabalho para poder jogar. Gosto dos três zagueiros também, se tivesse que escolher a formação seria essa, três zagueiros e dois pontas. Me sinto muito seguro - afirmou Barboza durante apresentação.

Barboza foi escalado como titular por Abel Ferreira na partida entre Coritiba e Palmeiras (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Copa do Mundo faz bem ao elenco

Convocados para defender o Paraguai na Copa do Mundo, Mauricio e Ramón Sosa viveram situações distintas na equipe comandada por Gustavo Alfaro. Enquanto o atacante não entrou em campo durante a campanha, o meia foi uma espécie de talismã, acionado no decorrer das partidas e decisivo em momentos importantes.

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No retorno ao Palmeiras, no entanto, ambos contribuíram da mesma forma: com gols.

Mauricio foi responsável pelos dois primeiros gols da vitória sobre o Coritiba e manteve a boa fase que trouxe da Copa do Mundo. Já Ramón Sosa anotou o terceiro e último gol, aproveitando os diversos desfalques do Palmeiras no ataque, que não contou com Flaco López, Paulinho, Vitor Roque e Allan.

Por fim, Jhon Arias foi outro mundialista a se destacar no confronto e demonstrar o motivo do investimento de 25 milhões de euros em sua contratação. Para o segundo semestre da temporada, Abel Ferreira tem, como nunca, opções em todos os setores do campo e terá, com todos à disposição, a "missão positiva" de definir os onze iniciais.

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Se a escolha será definitiva ou irá variar de acordo com o adversário, saberemos nos principais desafios do clube nesta reta final de 2026. Os primeiros deles serão contra Fortaleza, pela Copa do Brasil, e Cerro Porteño, pela Libertadores, ambos válidos pelas oitavas de final.

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