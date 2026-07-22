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Auxiliar de Abel comenta negociação do Palmeiras por Danilo e defende elenco: 'Melhores são nossos'

Clube tem volante do alvinegro como único alvo na janela de transferências

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
22/07/2026 22:39
Atualizado há 1 minutos
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João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, do Palmeiras
João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

João Martins foi responsável por comandar o Palmeiras na vitória sobre o Coritiba, devido à suspensão de Abel Ferreira, e comentou sobre as negociações com Danilo. O volante do Botafogo aparece como a única prioridade do Alviverde nesta janela de transferências.

O auxiliar técnico ressaltou as qualidades do jogador formado nas categorias de base do clube. Ao mesmo tempo, defendeu o atual elenco, que considera qualificado e suficiente para os desafios do segundo semestre do ano.

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+ Mauricio admite interesse do exterior após Copa e reforça foco no Palmeiras

- Não é um assunto que me diz respeito. Gosto de trabalhar com o que temos. Danilo é uma suposição. O conhecemos muito bem e queremos os melhores jogadores possíveis para nos ajudar, mas os melhores possíveis, hoje, são os nossos - afirmou João Martins.

O Palmeiras aumentou a oferta pelo volante para 28 milhões de euros (R$ 161 milhões), entre valores fixos e bonificações por desempenho esportivo, e tem a concorrência do Zenit, clube russo que também demonstrou interesse.

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Danilo Santos em treinamento da Seleção durante a Copa do Mundo 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Danilo Santos, alvo do Palmeiras e jogador do Botafogo, durante treinamento da Seleção Brasileira (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

João Martins também aproveitou a entrevista coletiva para elogiar a evolução de Mauricio com a camisa do Palmeiras. Em seu retorno após disputar a Copa do Mundo, o agora naturalizado paraguaio marcou dois dos três gols da vitória do Palmeiras sobre o Coritiba.

- Ele tem muito potencial. É um jogador que está no Palmeiras há dois anos... o Palmeiras é um clube muito exigente. Não dá para se esconder, é preciso assumir a responsabilidade e ele, aos poucos, tem assumido a responsabilidade. A seleção o ajudou - analisou.

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- Ele já não é um jogador qualquer, é um jogador internacional paraguaio e que disputou a Copa do Mundo. Eliminou a Alemanha e bateu o pênalti contra o Neuer. Isto é o acumular responsabilidade. É o que nós exigimos do Maurício - finalizou.

O Palmeiras volta a campo no domingo (26), quando recebe o Atlético-MG, a partir das 16h (de Brasília), no Nubank Parque.

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