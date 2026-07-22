Desfalques impõem teste a melhor Palmeiras de Abel no Brasileirão Alviverde terminará o primeiro turno da competição na liderança, independentemente dos resultados da última rodada

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Abel Ferreira terá mais de meio time de desfalques na primeira partida do Palmeiras após a pausa para a Copa do Mundo. Com uma escalação alternativa e atuando fora de casa, a equipe alviverde terá a missão de manter a vantagem de sete pontos na liderança do Campeonato Brasileiro.

+ Escalação: Palmeiras acumula desfalques, e Abel fará mudanças contra o Coritiba

Além de liderar o Brasileirão, o Palmeiras também tem a melhor campanha como visitante, com 66% de aproveitamento. A única derrota fora de casa foi para o Vasco, no Rio de Janeiro, quando a comissão técnica poupou parte do elenco após a conquista do Campeonato Paulista. O confronto terminou com vitória vascaína por 2 a 1, e o gol paulista foi marcado pelo atacante Flaco López.

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A campanha do Palmeiras após 18 rodadas é a melhor desde a chegada de Abel Ferreira, no fim de 2020, superando os 39 pontos conquistados em 2025. A equipe também assegurou a liderança ao término do primeiro turno, independentemente dos resultados da última rodada. Nas ocasiões em que terminou a primeira metade do Campeonato Brasileiro na ponta da tabela sob o comando do treinador português, conquistou o título da competição.

O Palmeiras assumiu a liderança do torneio há 12 rodadas e permanece na primeira colocação desde então. A equipe também tem a melhor defesa da competição, com 13 gols sofridos, além do melhor saldo, com 17 gols positivos.

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Gómez, Arias e Abel Ferreira durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Resultados do Palmeiras no Brasileirão 2026

1ª rodada: Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras 2ª rodada: Palmeiras 5 x 1 Vitória 3ª rodada: Internacional 1 x 3 Palmeiras 4ª rodada: Palmeiras 2 x 1 Fluminense 5ª rodada: Vasco 2 x 1 Palmeiras 6ª rodada: Palmeiras 1 x 0 Mirassol 7ª rodada: Palmeiras 2 x 1 Botafogo 8ª rodada: São Paulo 0 x 1 Palmeiras 9ª rodada: Palmeiras 2 x 1 Grêmio 10ª rodada: Bahia 1 x 2 Palmeiras 11ª rodada: Corinthians 0 x 0 Palmeiras 12ª rodada: Palmeiras 1 x 0 Athletico-PR 13ª rodada: Red Bull Bragantino 0 x 1 Palmeiras 14ª rodada: Palmeiras 1 x 1 Santos 15ª rodada: Remo 1 x 1 Palmeiras 16ª rodada: Palmeiras 1 x 1 Cruzeiro 17ª rodada: Flamengo 0 x 3 Palmeiras 18ª rodada: Palmeiras 1 x 0 Chapecoense

Os desfalques do Palmeiras

A comissão técnica do Palmeiras terá desfalques por três motivos diferentes para a partida contra o Coritiba. Os atacantes Allan e Paulinho cumprem suspensão automática e voltam a ficar à disposição na próxima rodada.

Os laterais Jefté e Giay, além de Vitor Roque, seguem sob cuidados do departamento médico e não foram relacionados. O argentino sofreu um entorse no tornozelo direito e permanece fora por tempo indeterminado, apesar de não precisar passar por cirurgia na região. O atacante, por sua vez, está em reta final de transição física e foi poupado devido a decisão conjunta entre comissão e Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

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Jefté foi submetido a cirurgia no joelho após sofrer lesão no menisco e não voltará a atuar na atual temporada. Felipe Anderson, com um edema na coxa, não viajou ao Paraná para o duelo.

Por fim, Flaco López recebeu um período de descanso após o fim da campanha da Argentina na Copa do Mundo e também será desfalque no ataque. Com isso, a tendência é que o setor seja formado por Mauricio, Jhon Arias e Ramón Sosa.

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