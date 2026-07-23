Palmeiras tem trio suspenso e soma sete desfalques para sequência do Brasileirão Alviverde encara o Atlético-MG no próximo domingo (26)

O Palmeiras possui três novos desfalques para a partida contra o Atlético-MG, no próximo domingo (26), no Nubak Parque, pela primeira partida do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

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Estreante na última noite, Alexander Barboza recebeu cartão amarelo e, como estava pendurado, cumpre suspensão automática na próxima rodada. O mesmo cenário ocorre com o lateral-direito Khellven e o atacante Ramón Sosa, autor do terceiro gol alviverde no Couto Pereira.

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Além do trio, Allan, Jefté e Giay também são ausências confirmadas. Por fim, Vitor Roque, em transição física após cirurgia no tornozelo, e Felipe Anderson, com edema na coxa, são dúvidas. A expectativa é que o camisa 9 ganhe minutos no domingo, enquanto o meia-atacante deve ser baixa.

O elenco do Palmeiras volta aos treinamentos nesta quinta-feira (23) e inicia a preparação para o confronto com o Galo. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos realizarão processo de recuperação física, enquanto o restante do grupo vai ao gramado.

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Com a vitória sobre o Coritiba, o Palmeiras ampliou a sequência invicta na competição e chegou aos 44 pontos ao fim do primeiro turno. O resultado garante a melhor campanha de Abel Ferreira na primeira metade de Brasileirão à frente da equipe.

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Barboza recebeu cartão amarelo durante vitória do Palmeiras sobre o Coritiba por 3 a 1 e ampliou a lista de desfalques para a partida contra o Atlético-MG (Foto: Geraldo Bubniak / AGB / Folhapress)

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