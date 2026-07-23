Palmeiras vive momento decisivo por Danilo e aguarda definição do Botafogo no Brasileirão Volante possui 12 partidas no Brasileirão e, caso entre em campo contra o Vitória, não poderá defender uma nova equipe na atual edição

O Palmeiras vive momentos decisivos na corrida pela contratação de Danilo. Nas últimas horas, o clube aumentou a oferta para 28 milhões de euros (R$ 161 milhões), entre valores fixos e variáveis, na tentativa de repatriar o jogador. Agora, aguarda uma decisão do Botafogo, tanto em relação à proposta quanto à utilização do volante nesta rodada do Brasileirão.

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Isso porque Danilo já atuou em 12 oportunidades no Campeonato Brasileiro e, caso entre em campo novamente, não poderá defender outro clube nesta edição. O volante é a única prioridade do Palmeiras nesta janela de transferências.

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De acordo com apuração da reportagem do Lance!, o Botafogo relacionou Danilo para a partida contra o Vitória, nesta quinta-feira (23), pelo Brasileirão. Caso entre em campo, a contratação do volante pelo Palmeiras fica praticamente descartada, uma vez que ele só poderia atuar em jogos da Copa do Brasil e da Libertadores.

- Não é um assunto que me diz respeito. Gosto de trabalhar com o que temos. Danilo é uma suposição - afirmou João Martins, auxiliar técnico de Abel Ferreira, em entrevista coletica após vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba.

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Caso Danilo se transfira para o Palmeiras nos moldes atuais, se tornará a maior contratação da história do clube, ultrapassando o atacante Vitor Roque (25,5 milhões de euros) e o colombiano Jhon Arias (25 milhões de euros).

Anteriormente, o Palmeiras retirou dois nomes do Botafogo. No início do ano, acertou a contratação do volante Marlon Freitas, responsável por substituir o argentino Aníbal Moreno, que estava em baixa e foi vendido ao River Plate.

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Já nesta janela de transferências, evitou um leilão no mercado e fechou a chegada do zagueiro Alexander Barboza. O reforço foi titular em sua partida de estreia e atuou ao lado do capitão Gustavo Gómez e de Murilo em uma linha defensiva com três jogadores.

Danilo Santos, alvo do Palmeiras, comemora gol pelo Brasil na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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