logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Palmeiras vive momento decisivo por Danilo e aguarda definição do Botafogo no Brasileirão

Volante possui 12 partidas no Brasileirão e, caso entre em campo contra o Vitória, não poderá defender uma nova equipe na atual edição

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
23/07/2026 06:45
Favorite o Lance! no Google
Danilo, alvo do Palmeiras, durante partida pelo Botafogo
Danilo comemora gol pelo Botafogo contra o Internacional (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

O Palmeiras vive momentos decisivos na corrida pela contratação de Danilo. Nas últimas horas, o clube aumentou a oferta para 28 milhões de euros (R$ 161 milhões), entre valores fixos e variáveis, na tentativa de repatriar o jogador. Agora, aguarda uma decisão do Botafogo, tanto em relação à proposta quanto à utilização do volante nesta rodada do Brasileirão.

+ Mauricio admite interesse do exterior após Copa e reforça foco no Palmeiras

Isso porque Danilo já atuou em 12 oportunidades no Campeonato Brasileiro e, caso entre em campo novamente, não poderá defender outro clube nesta edição. O volante é a única prioridade do Palmeiras nesta janela de transferências.

continua após a publicidade

De acordo com apuração da reportagem do Lance!, o Botafogo relacionou Danilo para a partida contra o Vitória, nesta quinta-feira (23), pelo Brasileirão. Caso entre em campo, a contratação do volante pelo Palmeiras fica praticamente descartada, uma vez que ele só poderia atuar em jogos da Copa do Brasil e da Libertadores.

- Não é um assunto que me diz respeito. Gosto de trabalhar com o que temos. Danilo é uma suposição - afirmou João Martins, auxiliar técnico de Abel Ferreira, em entrevista coletica após vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba.

continua após a publicidade

Caso Danilo se transfira para o Palmeiras nos moldes atuais, se tornará a maior contratação da história do clube, ultrapassando o atacante Vitor Roque (25,5 milhões de euros) e o colombiano Jhon Arias (25 milhões de euros).

Anteriormente, o Palmeiras retirou dois nomes do Botafogo. No início do ano, acertou a contratação do volante Marlon Freitas, responsável por substituir o argentino Aníbal Moreno, que estava em baixa e foi vendido ao River Plate.

continua após a publicidade

Já nesta janela de transferências, evitou um leilão no mercado e fechou a chegada do zagueiro Alexander Barboza. O reforço foi titular em sua partida de estreia e atuou ao lado do capitão Gustavo Gómez e de Murilo em uma linha defensiva com três jogadores.

Danilo Santos comemora gol pelo Brasil na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia
Danilo Santos, alvo do Palmeiras, comemora gol pelo Brasil na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, do Palmeiras

Palmeiras

Auxiliar de Abel comenta negociação do Palmeiras por Danilo e defende elenco: 'Melhores são nossos'

Há 8 horas
Barboza em estreia pelo Palmeiras

Fora de Campo

Torcida do Palmeiras avalia estreia de Alexander Barboza

Há 8 horas
Maurico comemora o gol do Palmeiras contra o Coritiba pelo Brasileirão.jpeg

Palmeiras

Mauricio admite interesse do exterior após Copa e reforça foco no Palmeiras

Há 9 horas
Maurício e elenco do Palmeiras comemorando

Palmeiras

Dê suas notas: avalie os jogadores do Palmeiras na vitória contra o Coritiba

Há 9 horas
Maurício e elenco do Palmeiras comemorando

Brasileirão

Palmeiras vence Coritiba com dois de Mauricio e segue em vantagem no Brasileirão

Há 9 horas
Barboza em ação durante jogo entre Coritiba x Palmeiras pelo Brasileirão

Fora de Campo

Barboza expulso? Ex-árbitra analisa lances em Coritiba x Palmeiras

Há 10 horas
Mais LANCE!
Maurício em comemoração de gol durante confronto entre Coritiba e Palmeiras pelo Brasileirão

Maurício leva torcedores do Palmeiras à loucura: 'Abusado'

Mauricio, do Palmeiras, foi convocado pela seleção do Paraguai

Veja gols em Coritiba x Palmeiras: Maurício, Sosa e Paulo Roberto marcam

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Abel muda sistema e promove estreia de Barboza no Palmeiras; veja escalação

Eduardo Conceição assinou primeiro contrato profissional com o Palmeiras

Joia do Palmeiras é cotada para brilhar na Copa do Mundo de 2030

Danilo em ação durante Botafogo x Internacional

Botafogo relaciona Danilo para jogo com o Vitória pelo Brasileirão

Danilo comemora gol pelo Botafogo em jogo da Libertadores contra o Racing

Palmeiras eleva proposta por Danilo e aguarda resposta do Botafogo

Luighi Foto: Reprodução/ Instagram

Palmeiras finaliza empréstimo de Luighi; veja valores e condição de venda

Marcelo do Ó será substituído em jogo de Coritiba x Palmeiras (Foto: Reprodução)

Voo atrasa, e Marcelo do Ó é substituído em Coritiba x Palmeiras; veja quem narra

Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão

Inteligência artificial aponta placares dos jogos de Flamengo e Palmeiras

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Desfalques impõem teste ao melhor Palmeiras de Abel no Brasileirão

Naves Palmeiras

Palmeiras oficializa saída de Naves; veja valores e divisão

Onde assistir a Coritiba x Palmeiras

Coritiba x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Edu Dracena no Jogo Aberto, programa da Band

Edu Dracena é sincero sobre chegada de Barboza ao Palmeiras: 'Cabe ao Abel'