Dê suas notas: avalie os jogadores do Palmeiras na vitória contra o Coritiba Verdão venceu o Coxa por 3 a 1

O Palmeiras derrotou o Coritiba por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (22), no Couto Pereira, e ampliou a vantagem na liderança do Brasileirão. Na sua opinião, algum deles foi o grande destaque do jogo ou outro jogador brilhou mais? Avalie o desempenho dos jogadores:

Como foi o jogo do Palmeiras?

Maurício em comemoração de gol durante confronto entre Coritiba e Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O Palmeiras foi dominante durante toda a primeira etapa. Finalizou mais, teve maior posse de bola, controlou as ações mesmo atuando fora de casa e foi para o intervalo com vantagem de 2 a 0, construída com dois gols de Mauricio.

continua após a publicidade

O meia-atacante, recém-naturalizado paraguaio, foi o principal destaque do jogo, embora Pedro Rangel, goleiro do Coritiba, pudesse ter feito melhor em pelo menos um dos lances. Quando exigido, Carlos Miguel respondeu com segurança e manteve a meta alviverde sem ser vazada. Com a vantagem, a equipe de Abel Ferreira encontrou espaços para os contra-ataques, mas não aproveitou as oportunidades que criou.

O Palmeiras voltou para a segunda etapa da mesma forma que terminou a primeira: controlando a partida. Ramón Sosa foi responsável por ampliar a vantagem e consolidar mais uma vitória alviverde no Brasileirão, mesmo diante da série de desfalques.

continua após a publicidade

Com o resultado encaminhado, o Coritiba passou a pressionar o Palmeiras e criou algumas chances de perigo até o gol marcado por Paulo Roberto, que havia acabado de entrar. O Coxa ainda teve outras oportunidades, mas não conseguiu aproveitá-las.

🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições