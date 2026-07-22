Palmeiras vence Coritiba com dois de Mauricio e amplia vantagem no Brasileirão
Alviverde chega a 44 pontos e amplia sequência invicta na competição
O Palmeiras derrotou o Coritiba por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (22), no Couto Pereira, e ampliou a vantagem na liderança do Brasileirão. No reencontro com os gramados após a pausa para a Copa do Mundo, Mauricio, duas vezes, e Ramón Sosa marcaram os gols alviverdes. Paulo Roberto, que entrou no segundo tempo, descontou para os mandantes.
O resultado fez o Palmeiras saltar para 44 pontos na tabela de classificação, dez à frente do vice-líder Flamengo, que possui dois jogos a menos e ainda joga na rodada. O Coritiba continua com os mesmos 26, ainda na sétima posição.
Primeiro tempo de domínio do Palmeiras e brilho de Mauricio
O Palmeiras foi dominante durante toda a primeira etapa. Finalizou mais, teve maior posse de bola, controlou as ações mesmo atuando fora de casa e foi para o intervalo com vantagem de 2 a 0, construída com dois gols de Mauricio.
O meia-atacante, recém-naturalizado paraguaio, foi o principal destaque do jogo, embora Pedro Rangel, goleiro do Coritiba, pudesse ter feito melhor em pelo menos um dos lances. Quando exigido, Carlos Miguel respondeu com segurança e manteve a meta alviverde sem ser vazada. Com a vantagem, a equipe de Abel Ferreira encontrou espaços para os contra-ataques, mas não aproveitou as oportunidades que criou.
Palmeiras amplia e Coritiba responde
O Palmeiras voltou para a segunda etapa da mesma forma que terminou a primeira: controlando a partida. Ramón Sosa foi responsável por ampliar a vantagem e consolidar mais uma vitória alviverde no Brasileirão, mesmo diante da série de desfalques.
Com o resultado encaminhado, o Coritiba passou a pressionar o Palmeiras e criou algumas chances de perigo até o gol marcado por Paulo Roberto, que havia acabado de entrar. O Coxa ainda teve outras oportunidades, mas não conseguiu aproveitá-las.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O gol marcado antes dos dez minutos foi fundamental para o Palmeiras controlar as ações fora de casa e voltar a vencer pelo Brasileirão. A equipe agora tem dez pontos de vantagem sobre o segundo colocado e apenas uma derrota na competição.
Deu aula 🏅
Mauricio foi o grande destaque do confronto. Autor de dois gols, o meia-atacante permaneceu em campo até o fim da partida e participou das principais oportunidades criadas pelo Palmeiras.
Ficou abaixo 📉
A defesa do Coritiba foi o principal ponto negativo da partida. Passiva em diversos momentos, permitiu dois gols antes da metade do primeiro tempo e não conseguiu controlar o ritmo imposto pelo Palmeiras, que dominou as ações do confronto.
Ei, juiz 📣
Em sua partida de estreia, Barboza cometeu falta nos minutos finais da primeira etapa. O zagueiro parou o atacante rival, que partia em direção à área de Carlos Miguel, mas Daronco optou por aplicar apenas o cartão amarelo.
Notas do Palmeiras; avalie os jogadores!
✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA 1 X 3 PALMEIRAS
BRASILEIRÃO - 19ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR);
🥅 Gol: Mauricio (9'/1°), Mauricio (19'/1°T), Ramón Sosa (17'/2°T) e Paulo Roberto (22'/2°T);
🟨 Cartões amarelos: Thiago Santos (COR); Alexander Barboza, Khellven e Ramón Sosa (PAL);
🟥 Cartões vermelhos: -
Escalações
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; Tinga (Ocampo), Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Thiago Santos (JP Chermont), Sebastián Gómez (Vini Paulista) e Josué; Lavega (Lucas Ronier), Renato Marques (Paulo Roberto) e Breno Lopes.
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Khellven; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista) e Piquerez (Riquelme); Mauricio (Emiliano Martínez), Jhon Arias e Ramón Sosa (Heittor).
🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Tudo sobre
Flamengo
Com Arrascaeta no banco, Jardim define Flamengo para enfrentar a ChapecoenseHá 1 hora
São Paulo
Dorival Jr. define escalação do São Paulo contra o Athletico-PR; veja os nomesHá 1 hora
Onde Assistir
Botafogo x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 2 horas
Futebol Nacional
Você está confiante no segundo semestre do seu time no Brasileirão? VoteHá 6 horas
Santos
Santos abre venda de ingressos para duelo contra Chapecoense; saiba como comprarHá 7 horas
Fora de Campo
Voo atrasa, e Marcelo do Ó é substituído em Coritiba x Palmeiras; veja quem narraHá 9 horas
Mais LANCE!