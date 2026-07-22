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Palmeiras vence Coritiba com dois de Mauricio e amplia vantagem no Brasileirão

Alviverde chega a 44 pontos e amplia sequência invicta na competição

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
22/07/2026 21:32
Atualizado há 0 minutos
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Maurício e elenco do Palmeiras comemorando
Mauricio comemora gol do Palmeiras (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

O Palmeiras derrotou o Coritiba por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (22), no Couto Pereira, e ampliou a vantagem na liderança do Brasileirão. No reencontro com os gramados após a pausa para a Copa do Mundo, Mauricio, duas vezes, e Ramón Sosa marcaram os gols alviverdes. Paulo Roberto, que entrou no segundo tempo, descontou para os mandantes.

O resultado fez o Palmeiras saltar para 44 pontos na tabela de classificação, dez à frente do vice-líder Flamengo, que possui dois jogos a menos e ainda joga na rodada. O Coritiba continua com os mesmos 26, ainda na sétima posição.

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Primeiro tempo de domínio do Palmeiras e brilho de Mauricio

O Palmeiras foi dominante durante toda a primeira etapa. Finalizou mais, teve maior posse de bola, controlou as ações mesmo atuando fora de casa e foi para o intervalo com vantagem de 2 a 0, construída com dois gols de Mauricio.

O meia-atacante, recém-naturalizado paraguaio, foi o principal destaque do jogo, embora Pedro Rangel, goleiro do Coritiba, pudesse ter feito melhor em pelo menos um dos lances. Quando exigido, Carlos Miguel respondeu com segurança e manteve a meta alviverde sem ser vazada. Com a vantagem, a equipe de Abel Ferreira encontrou espaços para os contra-ataques, mas não aproveitou as oportunidades que criou.

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Maurício ajoelhado em comemoração de gol durante Coritiba x Palmeiras, pelo Brasileirão
Maurício ajoelhado em comemoração de gol durante Coritiba x Palmeiras, pela 19ª rodada do Brasileirão (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

Palmeiras amplia e Coritiba responde

O Palmeiras voltou para a segunda etapa da mesma forma que terminou a primeira: controlando a partida. Ramón Sosa foi responsável por ampliar a vantagem e consolidar mais uma vitória alviverde no Brasileirão, mesmo diante da série de desfalques.

Com o resultado encaminhado, o Coritiba passou a pressionar o Palmeiras e criou algumas chances de perigo até o gol marcado por Paulo Roberto, que havia acabado de entrar. O Coxa ainda teve outras oportunidades, mas não conseguiu aproveitá-las.

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Visão do Lance!

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O gol marcado antes dos dez minutos foi fundamental para o Palmeiras controlar as ações fora de casa e voltar a vencer pelo Brasileirão. A equipe agora tem dez pontos de vantagem sobre o segundo colocado e apenas uma derrota na competição.

Deu aula 🏅

Mauricio foi o grande destaque do confronto. Autor de dois gols, o meia-atacante permaneceu em campo até o fim da partida e participou das principais oportunidades criadas pelo Palmeiras.

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Ficou abaixo 📉

A defesa do Coritiba foi o principal ponto negativo da partida. Passiva em diversos momentos, permitiu dois gols antes da metade do primeiro tempo e não conseguiu controlar o ritmo imposto pelo Palmeiras, que dominou as ações do confronto.

Ei, juiz 📣

Em sua partida de estreia, Barboza cometeu falta nos minutos finais da primeira etapa. O zagueiro parou o atacante rival, que partia em direção à área de Carlos Miguel, mas Daronco optou por aplicar apenas o cartão amarelo.

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Notas do Palmeiras; avalie os jogadores!

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 3 PALMEIRAS
BRASILEIRÃO - 19ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR);
🥅 Gol: Mauricio (9'/1°), Mauricio (19'/1°T), Ramón Sosa (17'/2°T) e Paulo Roberto (22'/2°T);
🟨 Cartões amarelos: Thiago Santos (COR); Alexander Barboza, Khellven e Ramón Sosa (PAL);
🟥 Cartões vermelhos: -

Escalações

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; Tinga (Ocampo), Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Thiago Santos (JP Chermont), Sebastián Gómez (Vini Paulista) e Josué; Lavega (Lucas Ronier), Renato Marques (Paulo Roberto) e Breno Lopes.

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PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Khellven; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista) e Piquerez (Riquelme); Mauricio (Emiliano Martínez), Jhon Arias e Ramón Sosa (Heittor).

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