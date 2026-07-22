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Palmeiras eleva proposta por Danilo e aguarda resposta do Botafogo

Alviverde está disposto a pagar 28 milhões de euros fixos pelo volante

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
22/07/2026 15:55
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Danilo comemora gol pelo Botafogo em jogo da Libertadores contra o Racing
Danilo comemora gol pelo Botafogo em jogo da Libertadores contra o Racing (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

O Palmeiras sinalizou com uma nova proposta por Danilo. O clube está disposto a pagar 28 milhões de euros fixos (R$ 173 milhões) ao Botafogo pelo volante e agora aguarda uma resposta da equipe carioca para dar sequência às tratativas.

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O valor, no entanto, ainda é inferior ao pedido do Botafogo, que aceita negociar Danilo por 30 milhões de euros fixos. A diferença reduzida entre as cifras, porém, aproxima o Palmeiras de sua principal prioridade nesta janela de transferências.

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Além do Palmeiras, o Zenit também acompanha de perto a situação de Danilo. Uma transferência para o futebol russo, porém, não é a prioridade do volante, que prefere atuar em um dos principais centros da Europa ou integrar um projeto esportivo sólido a longo prazo no Brasil, cenário que enxerga no Verdão atualmente.

A informação foi publicada inicialmente pela ESPN e confirmada pela reportagem do Lance!.

Danilo é formado nas categorias de base do Palmeiras e defende o Botafogo desde 2025, após retornar ao Brasil depois de uma passagem pelo Nottingham Forest, da Inglaterra. As atuações pelo clube carioca, principalmente na atual temporada, renderam convocações para a Seleção Brasileira e uma vaga entre os 26 jogadores escolhidos por Carlo Ancelotti para defender a pentacampeã mundial na Copa do Mundo.

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A transferência de Danilo para o Palmeiras, agora, depende da aceitação da proposta pelo Botafogo. Anteriormente, o clube carioca recusou uma investida alviverde de 20 milhões de euros, além da cessão dos direitos do zagueiro Naves, posteriormente negociado com o Necaxa, do México.

Vale lembrar que Danilo aparece como a única prioridade do Palmeiras, que avalia ter um elenco pronto para disputar os títulos no segundo semestre. Anteriormente, o Alviverde acertou a contratação do zagueiro Barboza, também do Botafogo, por cerca de R$ 20 milhões.

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Danilo Santos em Brasil x Haiti
Danilo, volante do Botafogo e alvo do Palmeiras na janela de transferências, durante jogo da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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