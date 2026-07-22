Botafogo relaciona Danilo para jogo com o Vitória pelo Brasileirão Caso entre em campo, jogador frustrará planos do Palmeiras

Alvo de propostas na janela de transferências, o volante Danilo, que se reapresentou nos últimos dias após a Copa do Mundo, foi relacionado pelo Botafogo para a partida contra o Vitória, nesta quinta-feira (23), no Nilton Santos. Caso entre em campo, fará seu 13º jogo no Brasileirão e, com isso, não poderia mais atuar por outro clube na competição.

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A notícia é péssima para o Palmeiras, que trata o camisa oito do Alvinegro como grande sonho do segundo semestre. A presidente Leila Pereira chegou a afirmar que Danilo queria se transferir para o clube que o formou, mostrando confiança pelo acerto.

No entanto, segundo apurou a reportagem do Lance!, o clube paulista acenou com oferta maior em relação à primeira feita ao Botafogo pela venda do grande destaque. A SAF pretende negociar o jogador por valores entre 30 e 35 milhões de euros, e, no momento, apenas o Zenit, da Rússia, foi quem se aproximou — mas ainda sem agradar na oferta. A informação inicial é do "O Globo" foi confirmada pela reportagem.

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Danilo, do Botafogo, em ação na Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

No dia a dia do CT Lonier, o técnico Franclim Carvalho indicou que conta com Danilo para os primeiro jogos após a pausa para a Copa do Mundo apesar das sondagens. O jogador também se colocou à disposição, apontando que o mercado europeu era sua prioridade.

A diretoria do clube, por sua vez, não deseja "segurar" o atleta aguardando outras propostas e vê o cenário mais estável com a operação extraoficial da GDA Luma, investidora em trâmites burocráticos para assumir o controle da SAF.

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Danilo, além de Palmeiras e Zenit, recebeu sondagens do Newcastle, da Inglaterra, que já procura um substituto em meio a iminente saída de Bruno Guimarães. O jogador é destaque absoluto do Botafogo no ano, com 24 jogos, dez gols marcados e três assistências.

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