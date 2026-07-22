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Mauricio admite interesse do exterior após Copa e reforça foco no Palmeiras

Meia-atacante foi um dos destaques do Paraguai no Mundial e anotou os dois primeiros gols da vitória alviverde sobre o Coritiba

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
22/07/2026 22:06
Atualizado há 31 minutos
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Maurico comemora o gol do Palmeiras contra o Coritiba pelo Brasileirão.jpeg
Mauricio, jogador do Palmeiras (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

Principal destaque da vitória do Palmeiras sobre o Coritiba por 3 a 1 pelo Brasileirão, com dois gols marcados, Mauricio comentou sobre o possível interesse de clubes do exterior nesta janela de transferências.

+ Palmeiras vence Coritiba com dois de Mauricio e amplia vantagem no Brasileirão

O meia-atacante foi um dos 26 convocados do Paraguai para a Copa do Mundo e atuou como uma espécie de 12º homem na equipe liderada por Alfaro. As atuações de Mauricio atraíram a atenção do mercado internacional, apesar de o Palmeiras reforçar que não recebeu contatos oficiais, de acordo com apuração do Lance!.

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- Eu estou muito feliz aqui. Sempre falei isso para todo mundo, independentemente se eu estou vivendo um bom momento ou um momento não tão bom. Estou feliz aqui, me dedico ao máximo, não deixo de trabalhar, de manter os pés no chão. Depois da Copa do Mundo que eu fiz, surge interesse, mas eu não estou preocupado com isso. Estou focado em fazer o que eu fiz hoje e me doar ao máximo pelo Palmeiras. Deixo isso nas mãos do Anderson (Barros, diretor de futebol do Palmeiras) e do André (Cury), empresário - explicou Mauricio, em entrevista ao Prime Video.

Mauricio precisou de apenas 20 minutos para balançar as redes duas vezes no Couto Pereira. Seu companheiro de seleção, Ramón Sosa, ampliou a vantagem na segunda etapa, antes de o Coritiba descontar e dar números finais à partida.

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- Acho que é fruto do trabalho que a gente faz diariamente, a rapaziada que foi para a Copa acho que aproveitou bem e os que ficaram retornaram e fizeram um bom trabalho - completou.

Ainda durante a Copa do Mundo, Mauricio comentou sobre uma suposta proposta da Atalanta, da Itália, durante noza-mista nos Estados Unidos. O meia-atacante admitiu deixar essa parte nas mãos de seu estafe, apesar de reforçar o interesse em permanecer no Alviverde.

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O Palmeiras agora retorna a São Paulo, onde iniciará o processo de recuperação física antes de receber o Atlético-MG, no domingo, pela primeira partida do segundo turno do Brasileirão. O duelo marca o primeiro compromisso da equipe profissional no agora Nubank Parque.

Maurício e elenco do Palmeiras comemorando
Mauricio comemora gol marcado pelo Palmeiras no Brasileirão (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

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Veja abaixo a sequência de jogos do Palmeiras

  1. 20ª rodada – 26/7, às 19h30: contra o Atlético-MG – Nubank Parque – Brasileirão;
  2. 21ª rodada – 29/7, às 21h30: contra o Vitória – Barradão – Brasileirão;
  3. Oitavas de final (ida) – 2/8, às 16h: contra o Fortaleza – Nubank Parque – Copa do Brasil;
  4. Oitavas de final (volta) – 5/8, às 121h30: contra o Fortaleza – Castelão – Copa do Brasil;
  5. 22ª rodada – 9/8, às 16h: contra o Internacional – Nubank Parque – Brasileirão;
  6. Oitavas de final (ida) – 12/8, às 19h: contra o Cerro Porteño – Nubank Parque – Libertadores;
  7. 23ª rodada – 16/8, às 16h30: contra o Fluminense – Maracanã – Brasileirão;
  8. Oitavas de final (volta) – 19/8, às 19h: contra o Cerro Porteño – La Nueva Olla – Libertadores;
  9. 24ª rodada – 23/8, às 16h: contra o Vasco – Nubank Parque – Brasileirão
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