Abel muda sistema e promove estreia de Barboza no Palmeiras; veja escalação Alviverde retorna aos gramados com linha defensiva de três zagueiros

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Coritiba na noite desta quarta-feira (22), no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno da equipe após a pausa para a Copa do Mundo.

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Abel Ferreira alterou o sistema da equipe e promoveu a estreia do reforço Barboza, que forma o trio defensivo ao lado do capitão Gustavo Gómez e de Murilo. Piquerez, pela esquerda, e Khellven, pela direita, atuam como alas.

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O meio-campo conta com Marlon Freitas como primeiro volante, ao lado de Andreas Pereira, líder de assistências do Brasileirão na temporada. Jhon Arias, Mauricio e Ramón Sosa, que defenderam suas respectivas seleções na Copa do Mundo, serão os jogadores mais adiantados no setor ofensivo.

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 41 pontos, sete a mais que o Flamengo, segundo colocado, que tem um jogo a menos. O Coritiba, adversário desta noite, soma 26 pontos e ocupa a sétima posição.

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Entre os principais desfalques está o atacante Flaco López, artilheiro do Palmeiras na temporada. O argentino recebeu um período de folga após o término da Copa do Mundo. Paulinho e Allan, por sua vez, cumprem suspensão e ficam à disposição novamente no fim de semana.

Alexander Barboza estreia na escalação titular do Palmeiras contra o Coritiba (Foto: Reprodução Instagram jogador)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Khellven, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Piquerez; Mauricio e Ramón Sosa.

Banco de reservas

Marcelo Lomba, Kaique, Bruno Fuchs, Miguel Bilong, Lucas Evangelista, Emi Martínez, Riquelme, Heittor, Benedetti, Erick Belé, Larson e Arthur.

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Desfalques

Giay: entorse no tornozelo direito; Jefté: cirurgia no joelho direito; Felipe Anderson: edema na coxa esquerda; Vitor Roque: transição física; Allan: suspenso; Paulinho: suspenso; Flaco López: folga.

Escalação do Coritiba

Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Renato Marques e Breno Lopes.

Ficha técnica

CORITIBA x PALMEIRAS

19° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho, às 19h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

👁️ Onde assistir: Prime Video

🟨 Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Michael Stanislau (RS)

📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

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