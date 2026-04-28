Escalação: Palmeiras tem retorno de Abel e novidade entre os titulares

O Palmeiras terá Abel Ferreira no banco de reservas para enfrentar o Cerro Porteño, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O treinador cumpre suspensão no Campeonato Brasileiro, punição que não se estende às demais competições.

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Outra novidade será o retorno de Murilo ao time titular após cumprir suspensão automática. Com isso, forma o sistema defensivo ao lado do capitão Gustavo Gómez, de Giay e do jovem Arthur.

O restante da escalação titular seguirá a base utilizada pela comissão técnica do Palmeiras nos últimos compromissos. Marlon Freitas e Andreas Pereira formam a dupla de meias à frente da defesa, com Allan e Jhon Arias mais próximos do ataque. Mauricio, recuperado de um quadro gripal, corre por fora na disputa por uma vaga.

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Sem Vitor Roque, em processo de recuperação de lesão no tornozelo esquerdo, Abel Ferreira manterá Ramón Sosa no ataque. O paraguaio soma cinco gols e cinco assistências na temporada, com três participações em gols nos últimos dois jogos. Flaco López, artilheiro da equipe em 2026, completa o time.

O Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, fora de casa, na estreia da Libertadores de 2026. Na sequência, recebeu o Sporting Cristal no Allianz Parque, onde venceu por 2 a 1. Ao todo, soma quatro pontos, que garantem ao time a liderança do Grupo F.

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Flaco López será mantido na escalação titular do Palmeiras para o duelo contra o Cerro Porteño (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Ramón Sosa e Flaco López.

Calendário do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores

29/04 - Cerro Porteño x Palmeiras

05/05 - Sporting Cristal x Palmeiras

20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño

28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla

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