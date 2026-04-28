Escalação: Palmeiras tem retorno de Abel e novidade entre os titulares
Punição do treinador não é aplicada na Libertadores; Murilo volta após cumprir suspensão automática
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O Palmeiras terá Abel Ferreira no banco de reservas para enfrentar o Cerro Porteño, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O treinador cumpre suspensão no Campeonato Brasileiro, punição que não se estende às demais competições.
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Outra novidade será o retorno de Murilo ao time titular após cumprir suspensão automática. Com isso, forma o sistema defensivo ao lado do capitão Gustavo Gómez, de Giay e do jovem Arthur.
O restante da escalação titular seguirá a base utilizada pela comissão técnica do Palmeiras nos últimos compromissos. Marlon Freitas e Andreas Pereira formam a dupla de meias à frente da defesa, com Allan e Jhon Arias mais próximos do ataque. Mauricio, recuperado de um quadro gripal, corre por fora na disputa por uma vaga.
Sem Vitor Roque, em processo de recuperação de lesão no tornozelo esquerdo, Abel Ferreira manterá Ramón Sosa no ataque. O paraguaio soma cinco gols e cinco assistências na temporada, com três participações em gols nos últimos dois jogos. Flaco López, artilheiro da equipe em 2026, completa o time.
O Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, fora de casa, na estreia da Libertadores de 2026. Na sequência, recebeu o Sporting Cristal no Allianz Parque, onde venceu por 2 a 1. Ao todo, soma quatro pontos, que garantem ao time a liderança do Grupo F.
Provável escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Ramón Sosa e Flaco López.
Calendário do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores
- 29/04 - Cerro Porteño x Palmeiras
- 05/05 - Sporting Cristal x Palmeiras
- 20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño
- 28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla
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