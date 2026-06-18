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Arias joga bem, enquanto ex-Palmeiras começa no banco em estreia da Colômbia na Copa

Atacante alviverde se destaca na vitória sobre o Uzbequistão, sendo o último dos convocados do Verdão a estrear; já ex-Palmeiras, Richard Rios, entra no segundo tempo por opção tática

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
18/06/2026 12:17
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Jhon Arias durante a partida contra o Uzbequistão (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)
Jhon Arias durante a partida contra o Uzbequistão (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

A Colômbia foi a última seleção a estrear na Copa do Mundo, em partida disputada contra o Uzbequistão nesta quarta-feira (17). O confronto terminou com vitória por 3 a 1 para Los Cafeteros e contou com o destaque do atacante do Palmeiras, John Arias, em sua primeira atuação em Copas. Além dele, o ex-Palmeiras Richard Ríos, figura importante para a equipe nacional, começou no banco de reservas por opção técnica.

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    Como foi a atuação de John Arias?

    O astro do Palmeiras foi o último jogador, dos sete atletas do Verdão cedidos para a Copa do Mundo, a estrear na competição. O atacante alviverde, que começou sua trajetória na seleção no ano de 2023, nunca havia realizado uma partida no torneio e estreou com o pé direito.

    Mesmo não participando diretamente de nenhum gol, John Arias foi fundamental para a vitória da Colômbia, mostrando-se muito ativo, pedindo a bola, encontrando espaços e criando oportunidades de ataque. Ele construiu a primeira grande chance colombiana finalizando de pé direito na rede pelo lado de fora, além de dar um passe preciso para Díaz carimbar a trave. Ao longo do jogo, demonstrou ótimo entrosamento com James Rodríguez e Gustavo Puerta.

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    Após o apito final, o jogador ressaltou que defender a Colômbia no Mundial é a realização de um grande objetivo pessoal e afirmou que o grupo entrou no torneio para alcançar coisas grandes.

    — Para mim é um sonho (jogar a Copa do Mundo), porque é o sonho de qualquer pessoa estar aqui representando o seu país e o seu povo. Eu, pessoalmente, penso que fizemos uma grande partida. Fomos uma seleção madura, que desde o começo mostrou todas as armas e todas as qualidades que temos. Claramente é uma seleção que está aqui para alcançar coisas importantes — destacou John Arias após a vitória.

    Richard Ríos começa entre os reservas

    Ex-Palmeiras, o volante Richard Ríos, que joga atualmente pelo Benfica, de Portugal, teve uma dinâmica diferente de seu companheiro de seleção. O jogador iniciou a partida contra o Uzbequistão no banco e atuou por cerca de dez minutos, entrando por volta dos 35 minutos do segundo tempo.

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    A decisão de deixar Richard Ríos na reserva foi puramente tática, já que o atleta não apresenta lesões e se encontra em perfeitas condições de jogo. O volante é um dos nomes colombianos de maior destaque no exterior, graças às suas atuações no futebol português, integrando o grupo de atletas que atuam no alto escalão europeu.

    Para o setor, o técnico Néstor Lorenzo optou por iniciar com Gustavo Puerta, que defende o Racing Santander, da Espanha. Antes mesmo do duelo desta quarta-feira, o treinador já havia antecipado que Richard não seria titular e explicou as virtudes de Puerta:

    — Ele é um meio-campista completo, como Richard Ríos. Sabe marcar, jogar, tem um bom chute e é dinâmico. Pode contribuir muito em campo — avaliou o comandante.

    Ríos também comentou sobre a sua presença no banco de reservas e elogiou o companheiro de posição, afirmando que o espaço foi conquistado por mérito e esforço nos treinos.

    — Claro, é sempre muito bom ter jogadores como o Puerta. Já disse o quanto me encanta a forma como ele joga, porque a camisa não pesa para ele. Acho excelente o que está acontecendo na carreira dele, porque ele merece. Puerta ganhou a posição com muito esforço — comentou Richard sobre a escolha do treinador.

    Próxima rodada da Colômbia e do Grupo K

    A segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo será disputada na próxima terça-feira (23). Às 14h (horário de Brasília), Portugal enfrenta o Uzbequistão em um duelo que pode ser decisivo para a definição das posições na tabela. Mais tarde, às 23h (de Brasília), a Colômbia, líder da chave, mede forças com a RD Congo para encerrar os confrontos do dia.

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