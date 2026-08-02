PC Oliveira analisa polêmica em Palmeiras x Fortaleza Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

O Palmeiras venceu o Fortaleza por 3 a 0, neste domingo (2), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida foi marcada por uma polêmica de arbitragem. Na transmissão do confronto pela Rede Globo, o especialista Paulo César de Oliveira analisou as reclamações de uma possível expulsão do zagueiro Murilo, do Alviverde.

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A polêmica aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava 26 minutos, quando Emiliano Martínez errou na saída de bola e fez Murilo parar com uma falta o avanço do ataque do Fortaleza com a defesa alviverde exposta.

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O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não hesitou em punir o defensor do Palmeiras com um cartão amarelo. O VAR também não entrou em ação. A decisão gerou revolta dentro e fora de campo. Apesar disso, Paulo César de Oliveira concordou com a decisão da arbitragem.

— Para o nosso consultor de arbitragem, o lance não era em direção ao gol, mas sim um toque para lateral. O cartão amarelo foi aplicado corretamente — disse Everaldo Marques, durante a transmissão do confronto.

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