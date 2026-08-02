Dê suas notas: avalie as atuações em Palmeiras x Fortaleza Verdão venceu por 3 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

O Palmeiras deu um passo importante rumo às quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Fortaleza por 3 a 0, neste domingo (2), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final. Mauricio, Arias e Flaco López marcaram os gols da vitória alviverde, que agora pode até perder por dois gols de diferença na partida de volta para avançar.

Com uma atuação dominante no segundo tempo, o Verdão teve em Mauricio e Arias os principais destaques da equipe. O meia abriu o placar logo no início da etapa final, enquanto o colombiano participou ativamente da pressão ofensiva, marcou um gol e foi decisivo na construção das jogadas. Flaco López, que entrou no decorrer da partida, também deixou sua marca e fechou o placar.

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Na sua opinião, quem foi o melhor em campo? Mauricio foi o destaque da vitória? Arias merece a maior nota? Ou Flaco López, decisivo ao sair do banco, foi o principal nome da partida? Avalie o desempenho dos jogadores.

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Como foi o jogo?

Palmeiras cresce após primeiro tempo equilibrado

Apesar de controlar a posse de bola, o Palmeiras encontrou dificuldades para criar chances claras na primeira etapa. O Fortaleza conseguiu fechar os espaços e apostou nos contra-ataques, enquanto João Ricardo fez boas intervenções quando exigido.

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➡️ Palmeiras vence o Fortaleza e abre boa vantagem na Copa do Brasil

Verdão domina e constrói a goleada

O cenário mudou completamente após o intervalo. Logo aos dois minutos, Mauricio aproveitou boa troca de passes para abrir o placar. Com a vantagem, o Palmeiras passou a controlar totalmente a partida, manteve a pressão alta e ampliou com Arias após assistência de Allan. Já na reta final, Flaco López aproveitou rebote dentro da área para marcar o terceiro e transformar a vitória em goleada.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira (5), em Cuiabá, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.