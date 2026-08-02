Torcedores pedem cartão vermelho em Palmeiras x Fortaleza: 'Todo jogo'
Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil
O primeiro tempo de Palmeiras x Fortaleza, deste sábado (2), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil foi marcado por polêmica. Nas redes sociais, alguns torcedores pediram a expulsão do zagueiro Murilo, do Alviverde.
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A polêmica aconteceu aos 26 minutos. Na ocasião, Emiliano Martínez errou na saída de bola e fez Murilo parar com uma falta o avanço do ataque do Fortaleza com a defesa alviverde exposta. Em campo, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não hesitou em punir o defensor do Palmeiras com um cartão amarelo. O VAR também não entrou em ação.
O lance gerou polêmica. Alguns torcedores pediram a expulsão do atleta no lance, ao apontarem para uma chance clara de gol do Fortaleza. Veja o lance e a repercussão abaixo:
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Inverte o lado e seria expulsão e denuncia no STJD— Miguel Garcez (@mgcooficial) August 2, 2026
Po a gente fala zoando,Mas realmente o Palmeiras todo jogo ta tendo algo polêmico— Arrasca Sincero (@ArrascaSincero_) August 2, 2026
Sairia na cara do gol, sem marcação e com 2 opções de passe.— Carlos Machado (@Carloss_Machado) August 2, 2026
O VAR deveria ter intervido.
chance claríssima de gol, olha os 2 jogadores do fortaleza passando sozinho ali na direita— 𝒃𝒓𝖊𝒏𝒐🦅 (@brx077) August 2, 2026
Vai dar vermelho sim confia kkkk— Magno ˢᶜᶜᵖ (@1910magno) August 2, 2026
Varmeiras entrou em ação— 0xdel (@uai_fi__) August 2, 2026
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