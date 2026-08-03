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Palmeiras mantém conversas com Gómez e mira renovação a longo prazo

Capitão alviverde possui vínculo válido até o fim de 2027

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
03/08/2026 18:23
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Gustavo Gómez comemora gol contra o Vitória (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press
Gustavo Gómez comemora gol contra o Vitória (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press

O Palmeiras mantém conversas com Gustavo Gómez para ampliar o contrato do zagueiro. As negociações começaram antes da pausa para a Copa do Mundo e ganharam força após o retorno do jogador ao Brasil, segundo apuração do Lance!. O vínculo atual do paraguaio com o clube vai até o fim de 2027.

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As duas partes demonstram interesse na renovação e discutem os termos de um novo acordo. A diretoria trabalha com a possibilidade de estender o vínculo de Gustavo Gómez até o fim de 2029, mas também considera uma renovação por apenas mais uma temporada.

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- Acho que achei meu lugar no mundo. Só quero agradecer ao Palmeiras por tudo que fez por mim. Desde que cheguei me ajudou não só como atleta, dentro do CT com todos vocês aprendi a melhorar no dia a dia, melhor pai, filho, atleta. Aprendi muito. Acho que ainda tem lenha para queimar - afirmou o zagueiro.

Clube e jogador não tratam a negociação como urgente, já que Gustavo Gómez tem contrato até o fim de 2027 e mantém boa relação com a diretoria. O Palmeiras, porém, pretende concluir as tratativas ainda neste ano para evitar que o tema se estenda para a próxima temporada.

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A diretoria do Palmeiras entende que Gustavo Gómez reúne credenciais para participar da definição dos termos de um novo contrato, sobretudo em relação ao tempo de vínculo, segundo fontes ouvidas pela reportagem. Titular absoluto da equipe, o paraguaio é o último remanescente do time que conquistou a Copa Libertadores de 2020, na final contra o Santos, disputada em janeiro de 2021, sob o comando de Abel Ferreira.

As negociações com Gustavo Gómez são conduzidas pelo diretor de futebol Anderson Barros. Recentemente, o zagueiro tornou-se o jogador com mais títulos da história do Palmeiras, com 12 conquistas, superando Ademir da Guia, Dudu e Weverton.

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Internamente, a permanência a longo prazo de Gómez é tratada como prioridade, mesmo com o jogador aos 33 anos. A avaliação da diretoria é de que o zagueiro exerce papel importante dentro do elenco, especialmente após as saídas de Raphael Veiga e Weverton, referências de liderança nas últimas temporadas.

Gustavo Gómez comemora gol marcado pelo Palmeiras
Gustavo Gómez comemora gol marcado pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Títulos de Gustavo Gómez pelo Palmeiras

  • Campeonato Paulista: 5 títulos (2020, 2022, 2023, 2024 e 2026)
  • Campeonato Brasileiro: 3 títulos (2018, 2022 e 2023)
  • Copa Libertadores: 2 títulos (2020 e 2021)
  • Recopa Sul-Americana: 1 título (2022)
  • Copa do Brasil: 1 título (2020)
  • Supercopa do Brasil: 1 título (2023)

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