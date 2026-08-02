Maurício chama atenção em Palmeiras x Fortaleza: 'Que fase'
O meia-atacante foi responsável por 4 gols nos últimos 4 jogos
O Palmeiras saiu na frente do placar com gol de Maurício contra o Fortaleza, neste domingo (2), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com fase iluminada do meia, o jogador agora conta com 4 gols em 4 jogos desde o seu retorno da Copa do Mundo, onde defendeu o Paraguai que caiu nas oitavas.
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O gol do camisa 18 aconteceu logo no retorno da partida para a segunda etapa. Após uma roubada de bola de Árias, já no setor ofensivo, Sosa achou um passe na medida para Maurício, que invadiu a área adversária e bateu no ângulo para marcar. Veja o gol abaixo:
➡️ Veja gols em Palmeiras x Fortaleza: Maurício e Arias marcam
Palmeiras 1x0 Fortaleza— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 2, 2026
⚽️ Maurício
🥾 Ramon Sosa
🏆 Copa do Brasil | oitavas (ida) pic.twitter.com/npJ9ZiIgpd
Nas redes sociais, torcedores exaltaram a volta do jogador da Copa do Mundo, e como contribuiu para a fase que vem atravessando marcando gols em todas as partidas para o Alviverde.
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Veja a repercussão:
A copa do mundo fez bem absurdo pra Maurício e Sosa muito bom— Samuka ⓟ (@Samuka_Vivaz) August 2, 2026
Maurício depois da Copa do Mundo:— Luís (@xftbol) August 2, 2026
⚽️ 4 gols em 4 jogos.
O meia palmeirense está iluminado, sempre decidindo jogos. Que fase espetacular https://t.co/y9Uujn5uDA
Que fase espetacular a do Maurício, outro golaço do nosso mano Maurício— Ω Ytallo ★ (@YtalloCujoh) August 2, 2026
A copa do mundo fez MUITO bem pro Maurício— Damasco (@DamascoSublime) August 2, 2026
O 2026 do Maurício é simplesmente absurdo!— Enzo Marchiolli (@enzomarchiolli_) August 2, 2026
Pós-copa, é disparado o melhor jogador do time
Confira onde assistir e a ficha técnica da partida entre Palmeiras e Fortaleza
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X FORTALEZA
Copa do Brasil - oitavas de final (ida)
📆 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), e da Amazon Prime Vídeo (streaming)
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