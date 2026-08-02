Maurício chama atenção em Palmeiras x Fortaleza: 'Que fase' O meia-atacante foi responsável por 4 gols nos últimos 4 jogos

O Palmeiras saiu na frente do placar com gol de Maurício contra o Fortaleza, neste domingo (2), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com fase iluminada do meia, o jogador agora conta com 4 gols em 4 jogos desde o seu retorno da Copa do Mundo, onde defendeu o Paraguai que caiu nas oitavas.

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O gol do camisa 18 aconteceu logo no retorno da partida para a segunda etapa. Após uma roubada de bola de Árias, já no setor ofensivo, Sosa achou um passe na medida para Maurício, que invadiu a área adversária e bateu no ângulo para marcar. Veja o gol abaixo:

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➡️ Veja gols em Palmeiras x Fortaleza: Maurício e Arias marcam

Palmeiras 1x0 Fortaleza



⚽️ Maurício

🥾 Ramon Sosa



🏆 Copa do Brasil | oitavas (ida) pic.twitter.com/npJ9ZiIgpd — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 2, 2026

Nas redes sociais, torcedores exaltaram a volta do jogador da Copa do Mundo, e como contribuiu para a fase que vem atravessando marcando gols em todas as partidas para o Alviverde.

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Veja a repercussão:

A copa do mundo fez bem absurdo pra Maurício e Sosa muito bom — Samuka ⓟ (@Samuka_Vivaz) August 2, 2026

Maurício depois da Copa do Mundo:



⚽️ 4 gols em 4 jogos.



O meia palmeirense está iluminado, sempre decidindo jogos. Que fase espetacular https://t.co/y9Uujn5uDA — Luís (@xftbol) August 2, 2026

Que fase espetacular a do Maurício, outro golaço do nosso mano Maurício — Ω Ytallo ★ (@YtalloCujoh) August 2, 2026

A copa do mundo fez MUITO bem pro Maurício — Damasco (@DamascoSublime) August 2, 2026

O 2026 do Maurício é simplesmente absurdo!



Pós-copa, é disparado o melhor jogador do time — Enzo Marchiolli (@enzomarchiolli_) August 2, 2026

Maurício em ação pelo Palmeiras contra o Fortaleza pela Copa do Brasil (Foto: THIAGO BERNARDES / FramePhoto / Folhapress)

Confira onde assistir e a ficha técnica da partida entre Palmeiras e Fortaleza

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FORTALEZA

Copa do Brasil - oitavas de final (ida)

📆 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), e da Amazon Prime Vídeo (streaming)

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