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Maurício chama atenção em Palmeiras x Fortaleza: 'Que fase'

O meia-atacante foi responsável por 4 gols nos últimos 4 jogos

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 17:44
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Maurício, meia do Palmeiras comemorando gol em partida contra o Fortaleza na Copa do Brasil
Maurício, meia do Palmeiras comemorando gol em partida contra o Fortaleza na Copa do Brasil (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

O Palmeiras saiu na frente do placar com gol de Maurício contra o Fortaleza, neste domingo (2), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com fase iluminada do meia, o jogador agora conta com 4 gols em 4 jogos desde o seu retorno da Copa do Mundo, onde defendeu o Paraguai que caiu nas oitavas.

➡️ Voz de Caio Ribeiro preocupa em Palmeiras x Fortaleza: 'Alguém socorre'

O gol do camisa 18 aconteceu logo no retorno da partida para a segunda etapa. Após uma roubada de bola de Árias, já no setor ofensivo, Sosa achou um passe na medida para Maurício, que invadiu a área adversária e bateu no ângulo para marcar. Veja o gol abaixo:

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➡️ Veja gols em Palmeiras x Fortaleza: Maurício e Arias marcam

Nas redes sociais, torcedores exaltaram a volta do jogador da Copa do Mundo, e como contribuiu para a fase que vem atravessando marcando gols em todas as partidas para o Alviverde.

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Veja a repercussão:

Maurício em ação pelo Palmeiras contra o Fortaleza pela Copa do Brasil
Maurício em ação pelo Palmeiras contra o Fortaleza pela Copa do Brasil (Foto: THIAGO BERNARDES / FramePhoto / Folhapress)

Confira onde assistir e a ficha técnica da partida entre Palmeiras e Fortaleza

✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X FORTALEZA
Copa do Brasil - oitavas de final (ida)

📆 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), e da Amazon Prime Vídeo (streaming)

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➡️ Aposte em Palmeiras x Fortaleza pela Copa do Brasil

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