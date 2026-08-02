Atuação de Arias em Palmeiras x Fortaleza ganha destaque: 'Barbaridade'
Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil
O Palmeiras venceu o Fortaleza por 3 a 0, neste domingo (2), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em campo, um dos destaques da vitória alviverde foi o atacante John Arias.
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O camisa 11 fez uma partida impecável no primeiro confronto entre as equipes. Primeiro, Arias foi responsável por iniciar o lance que resultou no gol de Maurício, responsável por abrir a contagem no marcador durante o segundo tempo.
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Minutos após a participação, Arias balançou as redes do Nubank Parque. Após um cruzamento de Allan pela direita, o colombiano subiu mais alto que a defesa do Fortaleza para marcar de cabeça, e assim, garantir a vitória do Palmeiras.
Nas redes sociais, torcedores destacaram a partida do camisa 11. John Arias recebeu inúmeros elogios pela atuação nas oitavas de final da Copa do Brasil. Veja a repercussão abaixo:
Bela jogada do Palmeiras e gol de Jhon Ariaspic.twitter.com/K9zeA1MQrb— Leonardo Barbieri (@Infos_palestra) August 2, 2026
Jhon árias e a melhor contratação do Palmeiras desde do Dudu em 2015 pic.twitter.com/pmw0bCIG8u— Crise no Palmeiras (@crisepalmeiras_) August 2, 2026
Jhon Arias joga uma barbaridade.— Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) August 2, 2026
jhon arias é um super craque como é prazeroso ter um gênio desse no elenco— amorim (@amorimbaiano) August 2, 2026
EU AMO JHON ÁRIAS.— Chef Dan Galhardo (@chefdangalhardo) August 2, 2026
EU AMO JHON ÁRIAS
EU AMO JHON ÁRIAS
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