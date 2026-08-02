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Atuação de Arias em Palmeiras x Fortaleza ganha destaque: 'Barbaridade'

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 17:56
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Arias em ação durante Palmeiras x Fortaleza pela Copa do Brasil
Arias em ação durante Palmeiras x Fortaleza pela Copa do Brasil (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

O Palmeiras venceu o Fortaleza por 3 a 0, neste domingo (2), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em campo, um dos destaques da vitória alviverde foi o atacante John Arias.

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O camisa 11 fez uma partida impecável no primeiro confronto entre as equipes. Primeiro, Arias foi responsável por iniciar o lance que resultou no gol de Maurício, responsável por abrir a contagem no marcador durante o segundo tempo.

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Minutos após a participação, Arias balançou as redes do Nubank Parque. Após um cruzamento de Allan pela direita, o colombiano subiu mais alto que a defesa do Fortaleza para marcar de cabeça, e assim, garantir a vitória do Palmeiras.

Nas redes sociais, torcedores destacaram a partida do camisa 11. John Arias recebeu inúmeros elogios pela atuação nas oitavas de final da Copa do Brasil. Veja a repercussão abaixo:

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