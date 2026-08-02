Veja gols em Palmeiras x Fortaleza: Maurício, Arias e Flaco marcam
Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil
O Palmeiras saiu na frente do confronto contra o Fortaleza, deste domingo (2), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em uma fase iluminada, o meia Maurício foi o responsável por abrir a contagem no marcador.
➡️ Voz de Caio Ribeiro preocupa em Palmeiras x Fortaleza: 'Alguém socorre'
O gol do camisa 18 aconteceu logo no retorno da partida para a segunda etapa. Após uma roubada de bola de Árias, já no setor ofensivo, Sosa achou um passe na medida para Maurício, que invadiu a área adversária e bateu no ângulo para marcar. Veja o gol abaixo:
➡️ Fala de Leila Pereira, do Palmeiras, sobre o Flamengo viraliza: 'Piada'
🚨 GOOOL! Mauricio 🇵🇾!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) August 2, 2026
Palmeiras [1] - 0 Fortaleza pic.twitter.com/I5n8rMSBat
Aos 19 minutos, John Arias voltou a balançar as redes para o Palmeiras. Em jogada pelo lado direito, Allan alcançou a linha de fundo e achou o camisa 11 livre entre os defensores do Fortaleza para marcar de cabeça. Veja abaixo:
Jhon Arias, de cabeça, 2x0. pic.twitter.com/mZxlzcCd8I— Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) August 2, 2026
Para finalizar a vitória do Palmeiras, o atacante Flaco López, que entrou durante a segunda etapa, voltou a balançar as redes com a camisa alviverde. O fato não acontecia desde antes a parada para a Copa do Mundo.
🚨 GOOOL! Flaco López 🇦🇷!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) August 2, 2026
Palmeiras [3] - 0 Fortaleza pic.twitter.com/5istbpPw1g
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
➡️ Aposte em Palmeiras x Fortaleza pela Copa do Brasil
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Tudo sobre
Fora de Campo
PC Oliveira analisa polêmica em Palmeiras x FortalezaHá 6 minutos
Fora de Campo
Atuação de Arias em Palmeiras x Fortaleza ganha destaque: 'Barbaridade'Há 7 minutos
Fora de Campo
Maurício chama atenção em Palmeiras x Fortaleza: 'Que fase'Há 19 minutos
Fora de Campo
Reinier se posiciona após polêmica em Atlético-MG x JuventudeHá 50 minutos
Fora de Campo
Torcedores pedem cartão vermelho em Palmeiras x Fortaleza: 'Todo jogo'Há 59 minutos
Fora de Campo
Voz de Caio Ribeiro preocupa em Palmeiras x Fortaleza: 'Alguém socorre'Há 1 hora
Mais LANCE!