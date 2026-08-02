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Veja gols em Palmeiras x Fortaleza: Maurício, Arias e Flaco marcam

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 17:17
Atualizado há 7 minutos
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Maurício em ação pelo Palmeiras contra o Fortaleza pela Copa do Brasil
Maurício em ação pelo Palmeiras contra o Fortaleza pela Copa do Brasil (Foto: THIAGO BERNARDES / FramePhoto / Folhapress)

O Palmeiras saiu na frente do confronto contra o Fortaleza, deste domingo (2), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em uma fase iluminada, o meia Maurício foi o responsável por abrir a contagem no marcador.

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O gol do camisa 18 aconteceu logo no retorno da partida para a segunda etapa. Após uma roubada de bola de Árias, já no setor ofensivo, Sosa achou um passe na medida para Maurício, que invadiu a área adversária e bateu no ângulo para marcar. Veja o gol abaixo:

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Aos 19 minutos, John Arias voltou a balançar as redes para o Palmeiras. Em jogada pelo lado direito, Allan alcançou a linha de fundo e achou o camisa 11 livre entre os defensores do Fortaleza para marcar de cabeça. Veja abaixo:

Para finalizar a vitória do Palmeiras, o atacante Flaco López, que entrou durante a segunda etapa, voltou a balançar as redes com a camisa alviverde. O fato não acontecia desde antes a parada para a Copa do Mundo.

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