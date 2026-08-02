Veja gols em Palmeiras x Fortaleza: Maurício, Arias e Flaco marcam Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

O Palmeiras saiu na frente do confronto contra o Fortaleza, deste domingo (2), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em uma fase iluminada, o meia Maurício foi o responsável por abrir a contagem no marcador.

➡️ Voz de Caio Ribeiro preocupa em Palmeiras x Fortaleza: 'Alguém socorre'

O gol do camisa 18 aconteceu logo no retorno da partida para a segunda etapa. Após uma roubada de bola de Árias, já no setor ofensivo, Sosa achou um passe na medida para Maurício, que invadiu a área adversária e bateu no ângulo para marcar. Veja o gol abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Fala de Leila Pereira, do Palmeiras, sobre o Flamengo viraliza: 'Piada'

🚨 GOOOL! Mauricio 🇵🇾!



Palmeiras [1] - 0 Fortaleza pic.twitter.com/I5n8rMSBat — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) August 2, 2026

Aos 19 minutos, John Arias voltou a balançar as redes para o Palmeiras. Em jogada pelo lado direito, Allan alcançou a linha de fundo e achou o camisa 11 livre entre os defensores do Fortaleza para marcar de cabeça. Veja abaixo:

Jhon Arias, de cabeça, 2x0. pic.twitter.com/mZxlzcCd8I — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) August 2, 2026

Para finalizar a vitória do Palmeiras, o atacante Flaco López, que entrou durante a segunda etapa, voltou a balançar as redes com a camisa alviverde. O fato não acontecia desde antes a parada para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

🚨 GOOOL! Flaco López 🇦🇷!



Palmeiras [3] - 0 Fortaleza pic.twitter.com/5istbpPw1g — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) August 2, 2026

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Aposte em Palmeiras x Fortaleza pela Copa do Brasil

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições