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Abel confirma lesão em Paulinho, e atacante deve ser desfalque no Palmeiras

Camisa 10 ficou no banco na partida contra o Fortaleza neste domingo e ainda não tem previsão de retorno

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
02/08/2026 20:55
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Paulinho ficou no banco de reservas em Palmeiras x Fortaleza
Paulinho ficou no banco de reservas em Palmeiras x Fortaleza. (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

O técnico Abel Ferreira explicou que Paulinho não entrou na partida contra o Fortaleza, neste domingo (2), pela Copa do Brasil, por uma lesão na coxa. O atacante foi relacionado para a partida, mas não teve condições de entrar em campo e deve ser desfalque no jogo de volta contra o time cearense, que acontece nesta quarta-feira (5).

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Paulinho havia se recuperado de uma entorse no tornozelo nesta semana e estava à disposição de Abel Ferreira. O treinador explicou em entrevista coletiva após a partida que o camisa 10 sentiu dores na posterior da coxa no treino de véspera, mas insistiu para ir ao jogo e tentar ganhar minutos. No aquecimento, o incômodo persistiu e ele foi barrado.

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- Ontem, no treino, ele teve uma dor no adutor, falou comigo e com o doutor: 'Mas eu quero ir, eu quero ir [para o jogo]'. Nós levamos para o jogo. Hoje, no aquecimento, também não se sentiu muito confortável. Portanto, também vamos fazer uma nova avaliação - explicou Abel.

Paulinho vem de uma longa recuperação de uma lesão na canela, que o acompanha desde o fim de 2025, quando atuava pelo Atlético Mineiro, e passou por uma cirurgia, já no Palmeiras, para tenta corrigir o problema no meio do ano passado.

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Após quase um ano fora dos gramados, retornou em maio, antes da pausa da Copa do Mundo, e realizou oito jogos até aqui. Na última semana, a notícia da entorse no tornozelo preocupou, mas foi cessada com a disponibilidade para o jogo deste domingo. Entretanto, o problema muscular é mais uma questão a ser resolvida pelo camisa 10 nessa passagem até então conturbada pelo Palmeiras.

Paulinho foi relacionado para o confronto deste domingo ao lado dos outros seis principais nomes do ataque do Palmeiras. Foi a primeira vez que Abel teve, entre titulares e reservas, Allan, Mauricio, Jhon Arias, Sosa, Vitor Roque, Flaco López e o próprio Paulinho na lista de relacionados. Agora, a lista voltará a ter uma baixa com a ausência de Paulinho.

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Abel em entrevista após Palmeiras x Fortaleza
Abel em entrevista após Palmeiras x Fortaleza. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

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