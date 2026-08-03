Ataque do Palmeiras cresce e Abel tem um ótimo 'problema' para resolver Sistema ofensivo palmeirense cresce de produção e aumenta concorrência pela titularidade

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O fim da Copa do Mundo e o retorno do calendário nacional expuseram uma nova e positiva realidade do Palmeiras de Abel Ferreira. Se antes o ataque palmeirense era encarado como uma responsabilidade compartilhada entre Flaco López e Vitor Roque, a sequência dos últimos jogos apresentou um ótimo "problema" para o treinador, que tem colocado em campo um outro trio responsável por contribuir com as bolas na rede do alviverde.

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Em todos os quatro jogos desde o retorno da temporada, incluindo a derrota para o Atlético Mineiro, o trio Arias, Mauricio e Sosa participou diretamente de pelo menos um gol da equipe em cada confronto, seja com o passe ou com a conclusão da jogada. O gol de Flaco contra o Fortaleza, no domingo, é mais uma peça que Abel precisa equilibrar na estratégia de como montar o ataque palmeirense, mas o treinador português não demonstra estar tão incomodado com o trabalho.

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Para Abel, é "fácil", em suas palavras, gerir um sistema ofensivo com tantos nomes de peso. Contra o Fortaleza, foi a primeira vez que o alviverde teve Allan, Mauricio, Jhon Arias, Sosa, Vitor Roque, Flaco López e Paulinho juntos à disposição do treinador. E, apesar das características individuais, técnicas e táticas, o treinador do Palmeiras destaca aquilo de que nenhum deles pode abrir mão.

— Para mim é muito fácil. É a liderança do senso comum, é meritocracia, é perceberem que um elenco não se faz só com 11, é perceber que há regras dentro de um grupo e que elas têm que ser cumpridas. [...] E é o que eu sempre digo: para jogadores e treinadores que querem ganhar títulos, a primeira competição é interna. O resto depois é uma cultura que se cria. São cinco anos de cultura de trabalho, cultura de respeito, cultura de liderança... perceber o que cada um faz nas funções que faz. O diretor desportivo é diretor desportivo, não é diretor de comunicação, cada um na sua função. E os jogadores sabem que somos 30 atletas e que só podem jogar 11 — afirmou Abel.

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O treinador ainda ressaltou que, no contexto do Palmeiras, fica mais fácil ainda para os atletas por conta da boa estrutura do clube. Não só pela organização na divisão das funções, mas pelo bom ambiente criado e pelo compromisso com o elenco, como os salários sempre em dia.

— Desde que eu estou no Palmeiras, não falha um dia. Então os jogadores só têm que fazer uma coisa, que é: estar preparados e prontos para servir o Palmeiras. É a única coisa com que eles têm que estar preocupados. Hoje são uns, amanhã são outros. Quando os jogadores respeitam isso, eles estão conosco. Quando não respeitam isso... — finalizou Abel com um sinal de "adeus", indicando que não vê espaço para atletas que não entendem esse processo.

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Abel não quer jogadores 'pela metade'

Se a gestão no aspecto emocional e de motivação está clara para o treinador, em campo Abel Ferreira também dissemina sua cultura de como entende futebol e do que julga como essencial para escalar a equipe. O treinador analisa que não há espaço para atacantes que jogam "pela metade" e não cumprem funções defensivas. Para a sorte do português, como ele mesmo analisa, o Palmeiras tem em seu elenco os atletas certos.

— Eu não gosto de olhar para a metade de um jogador, quando acham que vale a pena jogar só quando temos bola. Já foi o tempo em que centroavante ou ponta não tinha que defender. Vocês viram a Espanha campeã da Copa, não viram? Eu me inspiro nos melhores. [...] Muito contente por ter quatro jogadores assim. Agradecer à nossa presidenta, agradecer ao [Anderson] Barros. Na altura certa e no momento certo, tenho o que eu sempre quis, que é ter duas alternativas na frente. Se não jogar um, joga o outro. Portanto, agora o problema é meu — disse Abel ao citar Flaco, Roque, Sosa e Mauricio.

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➡️ Abel detalha conversa no vestiário e defende Palmeiras com três zagueiros

Flaco comemora gol contra o Fortaleza. (Foto: Leonardo Dias/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Análise sobre Flaco-Roque e Arias

A dupla Flaco López e Vitor Roque voltou a jogar junta na reta final do confronto diante do Fortaleza. Os atacantes já firmaram uma parceria de sucesso no Palmeiras no ano passado e, na visão do treinador, têm retomado aos poucos a capacidade de se colocarem à disposição como peças titulares.

Abel analisa que os dois se completam bem em campo, assim como Mauricio e Sosa têm feito neste espaço de tempo após a disputa do Mundial. O treinador preferiu não estabelecer um prazo ou o cumprimento de uma meta para que a dupla volte a atuar junta, mas afirmou que será necessário utilizar todos os quatro nomes diante de um calendário apertado e com muitas competições em disputa.

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— Roque já não joga há muito tempo, o López, a mesma coisa. Agora não podemos negar que, neste início, ou neste segundo semestre, o Maurício e o Sosa têm tido um rendimento espetacular. Nós gostamos muito desta complementaridade entre um jogador de apoio e outro de profundidade na equipe. Para minha sorte, tenho quatro jogadores na frente. E o campeonato é longo, há muitas competições e eu preciso deles todos — disse Abel.

O autor do segundo gol do Palmeiras contra o Fortaleza, Jhon Arias, também foi mais uma vez elogiado pelo treinador. Abel Ferreira analisou o colombiano como um atleta capaz de ajudar o Palmeiras com e sem a bola, já que o camisa 11 consegue gerar espaços entre linhas com velocidade, além de um bom drible quando tem a oportunidade de jogadas individuais.

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— Ele é um jogador que tem bola, é um jogador que gosta de ter bola, que dá boas linhas de passe, tem drible e que gosta de jogar entre linhas. E outra, se ele se jogar mais por dentro, consegue nos dar aquilo que vimos hoje, que é uma chegada à área mais rápida. Se estiver muito aberto, depois vai ter que percorrer uma distância maior para poder chegar ao gol. É o que já repeti aqui: me diga os jogadores que eu tenho e eu vou lhe dizer como é que eu jogo — completou o treinador.

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