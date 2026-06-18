Brasil quebra recorde de colombianos e vira a casa da Seleção Cafetera Dos 29 jogadores que atuam no futebol brasileiro, 4 estão na Copa e 14 integram a pré-lista

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O mapa do futebol brasileiro em 2026 consolidou um novo sotaque predominante. O Brasil atingiu a marca histórica de 29 jogadores colombianos atuando simultaneamente nas principais divisões, um recorde absoluto que transformou o Brasileirão na principal vitrine das Américas. O mercado nacional deixou de ser apenas uma opção de refúgio financeiro para se tornar o pilar central que abastece a própria Seleção da Colômbia.

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O símbolo máximo dessa era de ouro é o meia-atacante Jhon Arias. Sua transferência para o Palmeiras custou impressionantes 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 154 milhões) pagos ao Wolverhampton, da Inglaterra, para repatriar o jogador que brilhpu no Fluminense.

Carrascal, do Flamengo, participa de treino da seleção colombiana em Guadalajara (Foto Ulises Rui /AFP)

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O investimento, que será pago ao longo de quatro anos, coloca Arias como a segunda maior contratação da história do Palmeiras. Esse movimento redefine as forças do continente, provando que os clubes brasileiros hoje competem diretamente com a Premier League para manter o topo do talento cafetero por aqui.

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De olho no Brasil: os convocados e a invasão na pré-lista

A recompensa pelo alto nível técnico do nosso campeonato se reflete diretamente nas listas da seleção principal. Atualmente, a equipe nacional da Colômbia conta com quatro jogadores que defendem clubes da Série A do Campeonato Brasileiro em sua convocação principal:

Jhon Arias (Palmeiras)

(Palmeiras) Jorge Carrascal (Flamengo)

(Flamengo) Andrés Gómez (Vasco)

(Vasco) Juan Portilla (Athletico-PR)

Brasil quebra recorde de colombianos e vira base oficial da Seleção Cafetera (Arte: NotebookLM e Gemini)

O peso do futebol brasileiro, no entanto, é ainda mais nítido ao analisar os bastidores da comissão técnica colombiana. Na extensa pré-lista de monitoramento para a temporada, o Brasileirão praticamente dominou as opções de Néstor Lorenzo. Nomes espalhados por todo o país aparecem como alternativas imediatas, evidenciando o tamanho do mapeamento:

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Defensores: Carlos Cuesta (Vasco).

O alerta de Renato Gaúcho

Apesar das convocações em massa e do protagonismo técnico, o processo de aculturamento tático ainda gera faíscas nos bastidores de quem precisa organizar os times no dia a dia. Atualmente no comando do Vasco, clube que conta com quatro colombianos no elenco (Andrez Gomes, Carlos Cuesta, Johan Rojas, todos na pré-lista da seleção colombiana, e Marino Hinestroza), o técnico Renato Gaúcho gerou forte repercussão na América do Sul ao comentar as dificuldades dessa transição.

Após a derrota para o Botafogo por 2 a 1 em São Januário, Renato foi questionado sobre o desempenho do atacante Marino Hinestroza e adotou o seu característico tom direto:

Marino Hinestroza na partida entre Coritiba x Vasco (Foto: Matheus Lima / Vasco)

— Os colombianos erram muito — disparou Renato. — Temos quatro colombianos no grupo; eu procuro sempre corrigi-los. E eles têm muitos erros. É o meu trabalho, mas é falta de tempo. Não é da noite para o dia que eu vou corrigir os caras 100% — completou.

Cifras que impressionam

Mesmo sob o olhar rígido de comandantes como Renato, os números de mercado continuam jogando a favor dos gringos. A "Legião Cafetera", que atua no Brasil, já movimenta um valor somado superior a 60 milhões de euros.

Os colombianos mais valorizados do país (2026)

Jogador Clube Valor de Mercado Jhon Arias Palmeiras € 25,00 milhões Luis Sinisterra Cruzeiro € 11,00 milhões Jorge Carrascal Flamengo € 11,00 milhões Mateo Cassierra Atlético-MG € 9,00 milhões Andrés Gómez Vasco € 8,00 milhões

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