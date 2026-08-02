Palmeiras vence o Fortaleza e abre boa vantagem na Copa do Brasil Alviverde fez bom segundo tempo e conseguiu dominar o rival no Nubank Parque

O Palmeiras fez um ótimo segundo tempo e garantiu sem sustos uma vitória por 3 a 0 em cima do Fortaleza, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na tarde deste domingo (2), no Nubank Parque, o alviverde balançou as redes com Mauricio, logo aos dois minutos da etapa final, e ampliou com Arias, aos 24, e Flaco López fechou a conta aos 38 minutos. O placar garante uma vantagem ao time paulista para a partida de volta, marcada para quarta-feira (5). O jogo será em Cuiabá após o time cearense vender seu mando de campo.

A partida contou com mais uma boa atuação de Mauricio e Arias, os dois principais nomes do alviverde desde o retorno da Copa, e o técnico Abel Ferreira pôde voltar a escalar a dupla Falco-Roque no ataque, com destaque para o argentino, autor de gol. O treinador teve à sua disposição seus principais nomes do sistema ofensivo e não sofreu na defesa, mesmo sem o capitão Gustavo Gómez, machucado. Quando acionado, Carlos Miguel realizou duas boas defesas nos minutos finais, mantendo o placar zerado para o visitante.

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Palmeiras demora a engrenar, mas assusta o Fortaleza

A reta inicial do primeiro tempo não foi de conforto total para o Palmeiras. A equipe não conseguiu encaixar jogadas com os homens de frente e finalizou pouco antes dos 30 minutos. A principal chance saiu de uma roubada de bola na entrada da área, que ficou com Piequerez, que chutou cruzado e Allan não alcançou com um carrinho por pouco. O camisa 40 voltou a assustar aos 35 minutos após tabela com Arias, mas mandou por cima. De falta, Andreas Pereira também colocou João Ricardo para trabalhar.

O jogo começou a fluir quando a equipe encaixou algumas jogadas de aproximação, principalmente pelos lados do campo, com Arias na direita e Allan na esquerda. Ainda assim, sem conseguir sufocar o Fortaleza. Na reta final da primeira etapa, Sosa conseguiu finalizar no canto e obrigou o arqueiro rival a fazer uma boa defesa em chute cruzado.

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Do lado do Fortaleza, o técnico Paulo Autuori apostou nas jogadas de contra-ataque e velocidade para tentar surpreender Carlos Miguel. O Leão do Pici não gerou nenhuma grande chance de perigo, mas conseguiu trocar passes na frente da área e testou arremates de fora da área, que acabaram indo para fora.

Palmeiras sufoca e marca

Na volta dos vestiários, mal houve tempo de analisar o comportamento do Fortaleza. O Palmeiras subiu as linhas desde a saída de bola do rival no meio-campo e forçou uma roubada de bola com Arias na intermediária de ataque. O colombiano tocou para Sosa, que girou e tocou rápido na dional para Mauricio. O camisa 18 entrou na quina da grande área e teve espaço para finalizar cruzado e alto para abrir o placar.

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O 1 a 0 no placar não mudou a postura do Palmeiras. O time continuou marcando alto e, com a bola no pé, buscava uma troca de passes veloz entre os jogadores de meio e ataque. Aos 24 minutos, pelo lado direito, Mauricio recebeu e tocou de primeira para Marlon Freitas, que deu um ótimo passe em profundidade para Allan. O camisa 40 foi à linha de fundo e colocou a bola na área, que encontrou Arias no segundo pau para mergulhar e balançar as redes. 2 a 0 e vantagem confortável no placar.

Abel pôde voltar a colocar em campo a dupla Flaco López e Vitor Roque. Os dois entraram no decorrer da segunda etapa e voltaram a ganhar minutos juntos após meses sem atuar por lesão do camisa 9. O jogo já estava desenhado, mas o argentino ainda conseguiu marcar e voltou a comemorar um gol com a camisa do Verdão.

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Aos 38 minutos, mais uma jogada de aproximação e troca de passes na intermediária ofensiva deu resultado. Marlon Freitas achou mais uma bela enfiada de bola, dessa vez pelo alto, e o jovem Artur, que entrou no segundo tempo, saiu cara a cara com João Ricardo. O goleiro do Fortaleza defendeu a primeira finalização, mas ela sobrou limpa para Flaco López, que fuzilou a rede e fechou a conta no Nubank Park.

Arias em ação durante Palmeiras x Fortaleza pela Copa do Brasil (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Visão do lance!

Lance Capital 💡

O primeiro gol do Palmeiras mudou o cenário da partida. Se no primeiro tempo o alvivere já tinha tido dificuldade de encontrar a meta de João Ricardo, o segundo tempo se desenharia para um duelo com o Fortaleza ainda mais fechado. O gol logo aos dois minutos deu tranquilidade para o alviverde pensar o seu jogo e diminuiu as chances do Leão do Pici se retrair demais no campo de defesa.

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Deu aula 🏅

A bola na rede de Mauricio também ganha um peso porque reforça a boa fase do meia-atacante após o retorno da Copa. O camisa 18 marcou no jogo passado contra o Vitória, pelo Brasileirão, e volta a dar alegrias à torcida palmeirense neste domingo. Outro nome que merece destaque é Arias. O colombiano segue muito aplicado taticamente e tem conseguido entregar intensidade na marcação e roubada de bola, passo fundamental para o jogo de Abel Ferreira funcionar, e tem sido assertivo nas finalizações na frente.

Ficou abaixo 📉

Com um rival tão qualificado em campo, o Fortaleza pouco se impôs. Autuori até ensaiou uma postura defensiva interessante na primeira etapa, de arrancar bons contra-ataques e, em algumas ocasiões, subir a linha de marcação na saída de bola para tentar "morder" o Palmeiras. Mas, além da diferença técnica, o Leão do Pici perdeu o controle da marcação na segunda etapa e não conseguiu entregar equilíbrio para evitar mais gols palmeirenses ao longo da etapa final. Agora, com o mando de campo vendido e sem chance de jogar ao lado do apoio em massa da torcida, reverter o placar fica difícil para o time cearense.

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✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FORTALEZA

Copa do Brasil - oitavas de final (ida)

📆 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)

⚽Gols: Mauricio (2' 2T), Arias (24' 2T) e Flaco López (38' 2T) (PAL)

🟨 Cartões amarelos: Maurilo (PAL) / João Ricardo e Fuentes (FOR)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Murilo, Emiliano Martínez e Barboza; Allan (Felipe Anderson), Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez (Arthur); Mauricio (Flaco López), Jhon Arias (Lucas Evangelista) e Ramón Sosa (Vitor Roque).

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FORTALEZA (Técnico: Paulo Autuori)

João Ricardo; Maílton, Neris, Lucas Gazal e Fuentes; Ronald (Nathan Fogaça), Lucas Sasha (Rodriguinho) e Pierre; Paulo Baya (Lucas Crispim); Luiz Fernando (Rodrigo Santos) e Vitinho (Welliton).

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