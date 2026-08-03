Paulinho tem lesão confirmada, e Palmeiras atualiza situação física de Gómez Alviverde retorna aos gramados na próxima quarta-feira, para o jogo de volta contra o Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa do Brasil

O elenco do Palmeiras retornou aos treinamentos após encaminhar a classificação às quartas de final da Copa do Brasil com a vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final.

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Apesar de ter sido relacionado para o último compromisso da equipe, Paulinho permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos por causa de uma lesão no músculo adutor da coxa direita. O atacante deu sequência ao tratamento com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e segue como desfalque para o jogo de volta contra o Fortaleza.

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- Ontem, no treino, ele teve uma dor no adutor, falou comigo e com o doutor: 'Mas eu quero ir, eu quero ir (para o jogo contra o Fortaleza)'. Nós levamos para o jogo. Hoje, no aquecimento, também não se sentiu muito confortável. Portanto, também vamos fazer uma nova avaliação - explicou Abel Ferreira.

O zagueiro Gustavo Gómez, por sua vez, avançou no processo de recuperação da lesão na coxa direita, mas realizou atividades à parte no gramado da Academia de Futebol e também segue fora da equipe.

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Já o lateral-direito Khellven apresentou dores na região anterior da coxa direita após a última partida. Submetido a exames de imagem, o jogador teve constatada uma lesão no local e iniciou tratamento com o NSP.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória por 3 a 0 realizaram trabalhos de recuperação física na parte interna do Centro de Treinamento. O restante do elenco foi ao gramado e, sob o comando da comissão técnica, participou de um coletivo em campo reduzido, com a participação de jogadores das categorias de base.

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Paulinho, apesar de relacionado para o jogo de ida, segue lesionado (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (5), quando enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No duelo de ida, o Verdão venceu por 3 a 0, com gols de Mauricio, Jhon Arias e Flaco López.

Com a vantagem construída no Allianz Parque, a equipe comandada por Abel Ferreira pode perder por até dois gols de diferença que, ainda assim, garante vaga nas quartas de final. Até o momento, o Palmeiras soma três vitórias na competição, duas delas sobre o Jacuipense, pela quinta fase.

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