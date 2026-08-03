Paulinho tem lesão confirmada, e Palmeiras atualiza situação física de Gómez
Alviverde retorna aos gramados na próxima quarta-feira, para o jogo de volta contra o Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa do Brasil
O elenco do Palmeiras retornou aos treinamentos após encaminhar a classificação às quartas de final da Copa do Brasil com a vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final.
+ Ataque do Palmeiras cresce, e Abel tem um ótimo 'problema' para resolver
Apesar de ter sido relacionado para o último compromisso da equipe, Paulinho permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos por causa de uma lesão no músculo adutor da coxa direita. O atacante deu sequência ao tratamento com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e segue como desfalque para o jogo de volta contra o Fortaleza.
- Ontem, no treino, ele teve uma dor no adutor, falou comigo e com o doutor: 'Mas eu quero ir, eu quero ir (para o jogo contra o Fortaleza)'. Nós levamos para o jogo. Hoje, no aquecimento, também não se sentiu muito confortável. Portanto, também vamos fazer uma nova avaliação - explicou Abel Ferreira.
O zagueiro Gustavo Gómez, por sua vez, avançou no processo de recuperação da lesão na coxa direita, mas realizou atividades à parte no gramado da Academia de Futebol e também segue fora da equipe.
Já o lateral-direito Khellven apresentou dores na região anterior da coxa direita após a última partida. Submetido a exames de imagem, o jogador teve constatada uma lesão no local e iniciou tratamento com o NSP.
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória por 3 a 0 realizaram trabalhos de recuperação física na parte interna do Centro de Treinamento. O restante do elenco foi ao gramado e, sob o comando da comissão técnica, participou de um coletivo em campo reduzido, com a participação de jogadores das categorias de base.
Próximo jogo do Palmeiras
O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (5), quando enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No duelo de ida, o Verdão venceu por 3 a 0, com gols de Mauricio, Jhon Arias e Flaco López.
Com a vantagem construída no Allianz Parque, a equipe comandada por Abel Ferreira pode perder por até dois gols de diferença que, ainda assim, garante vaga nas quartas de final. Até o momento, o Palmeiras soma três vitórias na competição, duas delas sobre o Jacuipense, pela quinta fase.
🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
🤑 Aposte nos jogos do Palmeiras no Brasileirão
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Copa do Brasil
Análise tática do Guffo: os destaques da ida das oitavas da Copa do BrasilHá 1 hora
Palmeiras
Ataque do Palmeiras cresce e Abel tem um ótimo 'problema' para resolverHá 4 horas
Fora de Campo
Felipe Melo analisa novo embate entre Flamengo e Palmeiras: 'Estratégia'Há 8 horas
Palmeiras
Abel rebate Flamengo e fala sobre polêmicas na final da Libertadores: 'Asterisco'Há 16 horas
Palmeiras
Abel confirma lesão em Paulinho, e atacante deve ser desfalque no PalmeirasHá 16 horas
Palmeiras
Abel detalha conversa no vestiário e defende Palmeiras com três zagueirosHá 17 horas
Mais LANCE!