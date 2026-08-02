Abel detalha conversa no vestiário e defende Palmeiras com três zagueiros Treinador analisou o que foi preciso mudar no intervalo para vencer partida por 3 a 0

O Palmeiras fez um bom segundo tempo diante do Fortaleza e garantiu uma boa vantagem de 3 a 0 contra o Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Abel Ferreira se mostrou contente com o resultado e com o desempenho em campo, apesar de uma primeira etapa abaixo do esperado e, segundo o treinador, com dificuldades impostas pelo rival.

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Abel também detalhou a conversa no vestiário durante o intervalo da partida. Diferente da primeira etapa, o alviverde foi eficaz no segundo tempo e marcou nas principais chances criadas. O treinador afirmou que pediu para que os atletas se aproximassem, para evitar inferioridade numérica na parte ofensiva, e ressaltou a importância dos atletas "correrem bem" para ocuparem os espaços certos na finalização.

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- Eu disse a eles duas coisas: primeiro, precisamos nos ajudar e ficar mais próximos. E segundo, não é preciso correr muito, é preciso correr bem. Então foi o ajuste de nos aproximarmos e, ao atacar a área, estarmos nos lugares que eles sabem que têm que estar. O resultado se abriu no segundo tempo, mas tivemos uma do Allan que poderia ter sido gol. [...] O placar foi até maior do que em comparação às oportunidades que nós criamos, essa é a minha opinião - analisou.

O treinador também voltou a defender a manutenção dos três zagueiros. No confronto deste domingo, sem Gómez na zaga, Abel deslocou o volante Emi Martínez para a função na zaga e distanciou a relação da formação com um jogo defensivo.

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- Temos jogadores com características diferentes e nós temos que ter sempre a equipa equilibrada. E uma forma que eu tenho de equilibrar a equipa, não só pensando naquilo que é o aspecto ofensivo, mas eu tenho que pensar também naquilo que é o aspecto defensivo. Na minha opinião, e aceito quem pensa o contrário, uma equipe jogando com três jogadores por trás é uma equipe que pode ser muito ofensiva. E é assim que eu vejo o futebol - completou Abel.

O técnico ressaltou que a forma como o Fortaleza se portou em campo também influenciou em como o Palmeiras atuaria. Ele comparou o jogo deste domingo com a derrota para o Atlético Mineiro, no Brasileirão, e destacou o peso do confronto mata-mata, exigindo ainda mais cautela para pensar no esquema tático do alviverde.

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- Fortaleza veio aqui, nos pressionou e criou muita dificuldade na primeira etapa. É outra abordagem de de jogo. E, portanto, quando estamos num jogo que é mata-mata, temos que pensar em tudo. Temos que pensar que, quando vamos atacar, temos que ter uma prevenção muito forte, e o Emiliano nos dá [segurança] não só defensiva como ofensivamente. Portanto, essa é a minha opção. Agora, também não deixa de ser verdade que, desde que eu estou aqui, já joguei 500 vezes com três zagueiros e 500 vezes me perguntam por que é que eu jogo com três zagueiros ou três atrás. Nunca me perguntaram por que eu joguei com uma linha de quatro - provocou o treinador.

Abel critica venda do mando do Fortaleza

O resultado mantém o Palmeiras com uma boa folga no placar para a partida de volta, que aocntece na quarta-feira (5), em Cuiabá. O Fortaleza venceu o mando de campo e não jogará na capital cearense, no Castelão. A posição do Leão do Pici em vender a partida foi motivo de brincadeira para o técnico palmeirense.

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- Eles já sabiam que vinham aqui perder três 3 a 0 - brincou Abel, que foi mais duro ao analisar friamente a decisão. O português criticou a postura e defendeu que nenhum clube deveria ser autorizado a trocar o seu mando, mesmo com a vantagem e sem ter a pressão no jogo da volta.

- Se perguntar a minha opinião, isso não devia ser autorizado. Nem para o Palmeiras, nem para o Flamengo, nem para o Corinthians, nem para o São Paulo... para ninguém. Mas entendo a parte financeira. Porque, quando fazem isso, há uma compensação financeira, seguramente. Porque ninguém vai fazer isso sem uma compensação, né? Se perguntarem a opinião do Abe: não, as equipes todas deveriam jogar nas suas casas, todas - finalizou.

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Abel Ferreira durante partida do Palmeiras. (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

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