Carlos Miguel completa 50 jogos pelo Palmeiras e busca Weverton
Camisa 1 finalizou 23 partidas sem sofrer gols desde que estreou pelo clube
Carlos Miguel completou 50 jogos pelo Palmeiras na vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, no último domingo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O goleiro não sofreu gols pela 23ª vez no período, com 46% de aproveitamento, mas ainda está atrás de Weverton na comparação pelo mesmo número de partidas.
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O ex-goleiro alviverde, atualmente no Grêmio, ficou uma partida à frente no quesito de jogos sem sofrer gols. Weverton encerrou o mesmo recorte com 24 partidas sem ser vazado, enquanto Carlos Miguel chegou a 23. O atual titular do Palmeiras chegou ao clube como uma oportunidade de mercado e assumiu a posição após a transferência de Weverton para a equipe gaúcha.
- Passou muito rápido, parece até que foi ontem que fiz minha estreia e já completei 50 jogos em um calendário tão grande que a gente tem no Brasil. É muito rápido, mas eu fico muito feliz de ter conquistado essa marca no Palmeiras, é a primeira vez na minha carreira que eu conquisto isso e, para mim, é algo bem marcante. Espero conquistar 100, 200, 300, 400, o tanto que Deus permitir. É só obrigado mesmo e seguir trabalhando - afirmou.
Na terceira colocação aparece Marcelo Lomba, com 38% de aproveitamento. Ainda no elenco do Palmeiras, o goleiro foi reserva de Weverton e, atualmente, de Carlos Miguel. O levantamento considera os 18 goleiros que defenderam a camisa alviverde desde o início do século.
O camisa 1 ganhou a vaga na equipe de Abel Ferreira após a lesão de Weverton, no fim da última temporada, e foi titular na decisão da Libertadores contra o Flamengo. Em 2026, conquistou seu primeiro título pelo clube, o Campeonato Paulista, após a vitória sobre o Novorizontino na final.
Jogos em que Carlos Miguel sofreu gols pelo Palmeiras
|Adversário
|Placar
|Competição
LDU
Derrota por 0-3
Libertadores 2025
Flamengo
Derrota por 2-3
Brasileirão 2025
Atlético-MG
Derrota por 1-2
Brasileirão 2026
Vasco
Derrota por 1-2
Brasileirão 2026
Atlético-MG
Empate por 2-2
Brasileirão 2026
Mirassol
Derrota por 1-2
Brasileirão 2025
Coritiba
Vitória por 3-1
Brasileirão 2026
Junior
Vitória por 4-1
Libertadores 2026
Cerro Porteño
Derrota por 0-1
Libertadores 2026
Cruzeiro
Empate por 1-1
Brasileirão 2026
Remo
Empate por 1-1
Brasileirão 2026
Santos
Empate por 1-1
Brasileirão 2026
Cerro Porteño
Empate por 1-1
Libertadores 2026
Sporting Cristal
Vitória por 2-1
Libertadores 2026
Junior
Empate por 1-1
Libertadores 2026
Bahia
Vitória por 2-1
Brasileirão 2026
Grêmio
Vitória por 2-1
Brasileirão 2026
Botafogo
Vitória por 2-1
Brasileirão 2026
Grêmio Novorizontino
Vitória por 2-1
Paulista 2026
São Paulo
Vitória por 2-1
Paulista 2026
Fluminense
Vitória por 2-1
Brasileirão 2026
Guarani
Empate por 1-1
Paulista 2026
Internacional
Vitória por 3-1
Brasileirão 2026
Vitória
Vitória por 5-1
Brasileirão 2026
São Paulo
Vitória por 3-1
Paulista 2026
Flamengo
Derrota por 0-1
Libertadores 2025
Santos
Derrota por 0-1
Brasileirão 2025
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