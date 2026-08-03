Carlos Miguel completa 50 jogos pelo Palmeiras e busca Weverton Camisa 1 finalizou 23 partidas sem sofrer gols desde que estreou pelo clube

Carlos Miguel completou 50 jogos pelo Palmeiras na vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, no último domingo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O goleiro não sofreu gols pela 23ª vez no período, com 46% de aproveitamento, mas ainda está atrás de Weverton na comparação pelo mesmo número de partidas.

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O ex-goleiro alviverde, atualmente no Grêmio, ficou uma partida à frente no quesito de jogos sem sofrer gols. Weverton encerrou o mesmo recorte com 24 partidas sem ser vazado, enquanto Carlos Miguel chegou a 23. O atual titular do Palmeiras chegou ao clube como uma oportunidade de mercado e assumiu a posição após a transferência de Weverton para a equipe gaúcha.

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- Passou muito rápido, parece até que foi ontem que fiz minha estreia e já completei 50 jogos em um calendário tão grande que a gente tem no Brasil. É muito rápido, mas eu fico muito feliz de ter conquistado essa marca no Palmeiras, é a primeira vez na minha carreira que eu conquisto isso e, para mim, é algo bem marcante. Espero conquistar 100, 200, 300, 400, o tanto que Deus permitir. É só obrigado mesmo e seguir trabalhando - afirmou.

Na terceira colocação aparece Marcelo Lomba, com 38% de aproveitamento. Ainda no elenco do Palmeiras, o goleiro foi reserva de Weverton e, atualmente, de Carlos Miguel. O levantamento considera os 18 goleiros que defenderam a camisa alviverde desde o início do século.

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O camisa 1 ganhou a vaga na equipe de Abel Ferreira após a lesão de Weverton, no fim da última temporada, e foi titular na decisão da Libertadores contra o Flamengo. Em 2026, conquistou seu primeiro título pelo clube, o Campeonato Paulista, após a vitória sobre o Novorizontino na final.

Carlos Miguel durante jogo do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Jogos em que Carlos Miguel sofreu gols pelo Palmeiras

Adversário Placar Competição LDU Derrota por 0-3 Libertadores 2025 Flamengo Derrota por 2-3 Brasileirão 2025 Atlético-MG Derrota por 1-2 Brasileirão 2026 Vasco Derrota por 1-2 Brasileirão 2026 Atlético-MG Empate por 2-2 Brasileirão 2026 Mirassol Derrota por 1-2 Brasileirão 2025 Coritiba Vitória por 3-1 Brasileirão 2026 Junior Vitória por 4-1 Libertadores 2026 Cerro Porteño Derrota por 0-1 Libertadores 2026 Cruzeiro Empate por 1-1 Brasileirão 2026 Remo Empate por 1-1 Brasileirão 2026 Santos Empate por 1-1 Brasileirão 2026 Cerro Porteño Empate por 1-1 Libertadores 2026 Sporting Cristal Vitória por 2-1 Libertadores 2026 Junior Empate por 1-1 Libertadores 2026 Bahia Vitória por 2-1 Brasileirão 2026 Grêmio Vitória por 2-1 Brasileirão 2026 Botafogo Vitória por 2-1 Brasileirão 2026 Grêmio Novorizontino Vitória por 2-1 Paulista 2026 São Paulo Vitória por 2-1 Paulista 2026 Fluminense Vitória por 2-1 Brasileirão 2026 Guarani Empate por 1-1 Paulista 2026 Internacional Vitória por 3-1 Brasileirão 2026 Vitória Vitória por 5-1 Brasileirão 2026 São Paulo Vitória por 3-1 Paulista 2026 Flamengo Derrota por 0-1 Libertadores 2025 Santos Derrota por 0-1 Brasileirão 2025

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