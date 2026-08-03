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Carlos Miguel completa 50 jogos pelo Palmeiras e busca Weverton

Camisa 1 finalizou 23 partidas sem sofrer gols desde que estreou pelo clube

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
03/08/2026 16:57
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Carlos Miguel, jogador do Palmeiras em acao durante partida contra o Cruzeiro,
Carlos Miguel, jogador do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Carlos Miguel completou 50 jogos pelo Palmeiras na vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, no último domingo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O goleiro não sofreu gols pela 23ª vez no período, com 46% de aproveitamento, mas ainda está atrás de Weverton na comparação pelo mesmo número de partidas.

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O ex-goleiro alviverde, atualmente no Grêmio, ficou uma partida à frente no quesito de jogos sem sofrer gols. Weverton encerrou o mesmo recorte com 24 partidas sem ser vazado, enquanto Carlos Miguel chegou a 23. O atual titular do Palmeiras chegou ao clube como uma oportunidade de mercado e assumiu a posição após a transferência de Weverton para a equipe gaúcha.

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- Passou muito rápido, parece até que foi ontem que fiz minha estreia e já completei 50 jogos em um calendário tão grande que a gente tem no Brasil. É muito rápido, mas eu fico muito feliz de ter conquistado essa marca no Palmeiras, é a primeira vez na minha carreira que eu conquisto isso e, para mim, é algo bem marcante. Espero conquistar 100, 200, 300, 400, o tanto que Deus permitir. É só obrigado mesmo e seguir trabalhando - afirmou.

Na terceira colocação aparece Marcelo Lomba, com 38% de aproveitamento. Ainda no elenco do Palmeiras, o goleiro foi reserva de Weverton e, atualmente, de Carlos Miguel. O levantamento considera os 18 goleiros que defenderam a camisa alviverde desde o início do século.

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O camisa 1 ganhou a vaga na equipe de Abel Ferreira após a lesão de Weverton, no fim da última temporada, e foi titular na decisão da Libertadores contra o Flamengo. Em 2026, conquistou seu primeiro título pelo clube, o Campeonato Paulista, após a vitória sobre o Novorizontino na final.

Carlos Miguel concentrado em jogo do Palmeiras
Carlos Miguel durante jogo do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Jogos em que Carlos Miguel sofreu gols pelo Palmeiras

AdversárioPlacarCompetição

LDU

Derrota por 0-3

Libertadores 2025

Flamengo

Derrota por 2-3

Brasileirão 2025

Atlético-MG

Derrota por 1-2

Brasileirão 2026

Vasco

Derrota por 1-2

Brasileirão 2026

Atlético-MG

Empate por 2-2

Brasileirão 2026

Mirassol

Derrota por 1-2

Brasileirão 2025

Coritiba

Vitória por 3-1

Brasileirão 2026

Junior

Vitória por 4-1

Libertadores 2026

Cerro Porteño

Derrota por 0-1

Libertadores 2026

Cruzeiro

Empate por 1-1

Brasileirão 2026

Remo

Empate por 1-1

Brasileirão 2026

Santos

Empate por 1-1

Brasileirão 2026

Cerro Porteño

Empate por 1-1

Libertadores 2026

Sporting Cristal

Vitória por 2-1

Libertadores 2026

Junior

Empate por 1-1

Libertadores 2026

Bahia

Vitória por 2-1

Brasileirão 2026

Grêmio

Vitória por 2-1

Brasileirão 2026

Botafogo

Vitória por 2-1

Brasileirão 2026

Grêmio Novorizontino

Vitória por 2-1

Paulista 2026

São Paulo

Vitória por 2-1

Paulista 2026

Fluminense

Vitória por 2-1

Brasileirão 2026

Guarani

Empate por 1-1

Paulista 2026

Internacional

Vitória por 3-1

Brasileirão 2026

Vitória

Vitória por 5-1

Brasileirão 2026

São Paulo

Vitória por 3-1

Paulista 2026

Flamengo

Derrota por 0-1

Libertadores 2025

Santos

Derrota por 0-1

Brasileirão 2025

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