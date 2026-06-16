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Palmeiras atualiza situação física de Vitor Roque e adia retorno aos treinos

Elenco alviverde inicia nova 'pré-temporada' a partir do dia 24 de junho na Academia de Futebol

PorVitor PalharesRSão Paulo (SP)
16/06/2026 21:50
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O Palmeiras divulgou atualizações sobre o elenco na noite desta terça-feira, em suas redes sociais, após atividade realizada na Academia de Futebol. Em um dos trechos do material, o médico Pedro Pontin detalhou o processo de recuperação do atacante Vitor Roque, submetido a cirurgia no tornozelo esquerdo no início de maio.

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    Assim como outros nomes do elenco, Vitor Roque utilizou as instalações do CT do Palmeiras durante o período de recesso do grupo para avançar no processo de recuperação. Como citado anteriormente pela reportagem, a expectativa é de que o camisa 9 esteja à disposição ao término da pausa para o Mundial, no início do segundo semestre.

    — O Vitor Roque já numa situação de reabilitação mais avançada, tem tido uma excelente evolução do seu quadro, já com a fisioterapia fazendo alguns trabalhos funcionais importantes no processo de recuperação dele — afirmou Pedro Pontin.

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    Com o adiantamento do calendário devido à pausa para a Copa, o Palmeiras estreou na temporada ainda no dia 10 de janeiro, contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista. Antes disso, teve apenas seis dias de preparação, diferente do cenário atual, com pouco mais de 30 dias, apesar do desfalque dos convocados.

    — Já tinha esse período de recesso programado. Num primeiro intervalo foi acordado junto com a Comissão Técnica, a diretoria, que haveria um período de descanso, propriamente dito, porque foram sequências e sequências de jogos e viagens muito pesadas. Isso traz um desgaste natural, não só físico como mental. Então, o ideal é que esses atletas tivessem um período para descansar, viajar, ficar com as suas famílias, e não haveria nenhum tipo de programação — completou.

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    Durante o material publicado nas instalações da Academia de Futebol, é possível ver Vitor Roque, Jefté, Paulinho e Benedetti alternando entre trabalhos na área interna e com a equipe de fisioterapia.

    Vitor Roque - Palmeiras
    Vitor Roque em processo de recuperação no CT do Palmeiras (Foto: Reprodução/TV Palmeiras)

    Volta aos treinos

    O Palmeiras sinalizou inicialmente, após vitória contra a Chapecoense no Allianz Parque, que retornaria às atividades na noite do dia 21 de junho, com alguns atletas, incluindo Vitor Roque e Paulinho, realizando atividades já nas instalações do clube previamente.

    A data, no entanto, foi alterada para o dia 24 de junho, quarta-feira, pouco menos de um mês antes do próximo compromisso da equipe, contra o Coritiba, no dia 22 de julho, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

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