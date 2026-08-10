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Palmeiras volta a desperdiçar pontos no Brasileirão e 'liga alerta' para Libertadores

Clube acaba rodada ainda na liderança, mas vê distância em relação ao Flamengo cair antes das oitavas de final contra o Cerro Porteño

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
10/08/2026 07:10
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O Palmeiras deixou dois pontos pelo caminho ao empatar sem gols com o Internacional. Foi o segundo jogo consecutivo sem vitória como mandante, após a derrota para o Atlético-MG, que encerrou a invencibilidade alviverde em casa no Campeonato Brasileiro. Além dos resultados adversos, o desempenho apresentado pede uma reação imediata antes do início das oitavas de final da Copa Libertadores.

+ Vitor Roque amplia jejum e completa cinco meses sem marcar pelo Palmeiras

Desde o retorno do calendário nacional após a Copa do Mundo, o Palmeiras disputou seis partidas, com três vitórias, um empate e duas derrotas. O desempenho contrasta com o aproveitamento próximo da perfeição registrado pela equipe na primeira metade da temporada.

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Uma das derrotas, porém, ocorreu no duelo em que o time garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Entre as três vitórias no período, uma foi influenciada por duas expulsões do adversário ainda no primeiro tempo.

Entre os principais pontos de atenção está o número de gols sofridos no período: seis. A equipe também apresentou pouca regularidade, em razão das mudanças provocadas por lesões de titulares e pela sequência de jogos. Diante da maratona, a comissão técnica optou por rodar o elenco e preservar algumas peças.

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- Em termos técnicos, estivemos muito abaixo do que qualquer jogador dessa equipe pode fazer - revelou Abel Ferreira.

As 22 finalizações do Palmeiras em direção ao gol do Internacional mascaram a baixa produtividade ofensiva no empate. Apenas uma delas foi considerada uma chance clara, enquanto Matheus Cunha precisou fazer somente duas defesas. A posse de bola, de 62%, ficou concentrada na defesa e no meio-campo, com pouca presença no último terço e excesso de cruzamentos. Além disso, 67% dos passes trocados pela equipe de Abel Ferreira ocorreram antes da intermediária do Internacional.

- Acabei a conversa (no vestiário com os jogadores) perguntando: isso é o melhor que podemos fazer? Eles sabem que podemos fazer melhor e é para isso que vamos trabalhar - comentou.

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Apesar do novo tropeço no Brasileirão, o Palmeiras terminará o fim de semana na liderança, posição que ocupa desde a vitória sobre o Botafogo, pela sétima rodada. A vantagem sobre o Flamengo, no entanto, caiu para seis pontos. O rival ainda tem um jogo a menos e haverá confronto direto entre as equipes no Nubank Parque.

Vitor Roque e o jejum de gols

Contratação mais cara da história do clube, Vitor Roque foi novamente reserva e voltou a passar em branco. Acionado por Abel Ferreira no segundo tempo, o atacante permaneceu em campo por cerca de 35 minutos, mas pouco contribuiu no setor ofensivo. Na chance que teve para marcar, apesar de estar em posição questionável, finalizou sem força após receber livre dentro da área. A bola parou nas mãos do goleiro, para frustração do atacante e desespero do banco de reservas.

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O camisa 9 completou cinco meses sem marcar pelo Palmeiras. O último gol foi na decisão do Campeonato Paulista, no início de março, contra o Novorizontino. Desde então, são nove jogos consecutivos sem balançar as redes, uma cirurgia no tornozelo e um longo processo de recuperação na Academia de Futebol.

Gols de Vitor Roque pelo Palmeiras em 2026

  • 28/01 - Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras - Brasileirão
  • 12/02 - Internacional 1 x 3 Palmeiras - Brasileirão
  • 21/02 - Palmeiras 4 x 0 Capivariano - Paulistão*
  • 25/02 - Palmeiras 2 x 1 Fluminense - Brasileirão
  • 08/03 - Novorizontino 1 x 2 Palmeiras - Paulistão

*Anotou dois gols na partida.

Vitor Roque pelo Palmeiras
Vitor Roque durante empate entre Palmeiras e Internacional pelo Brasileirão (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

Palmeiras vive situação atípica na Libertadores

Sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras se acostumou a encerrar a fase de grupos da Libertadores entre as melhores campanhas. Nesta edição, porém, vive um cenário atípico após uma primeira fase marcada por tropeços.

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O Alviverde terminou com 11 pontos, dois a menos que o Cerro Porteño, justamente o adversário nas oitavas de final. Como ficou na segunda colocação do grupo, terá de decidir a classificação como visitante, cenário pouco comum para o clube na competição.

O bom retrospecto da equipe fora do Nubank Parque em 2026 aparece como um dos principais trunfos na busca pela vaga nas quartas de final. Por outro lado, a derrota para o mesmo rival em casa, ainda na fase de grupos, serve de alerta para as dificuldades que o Palmeiras terá pela frente caso queira chegar novamente à decisão da Libertadores.

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Além dos desafios de uma eliminatória continental, Abel Ferreira não terá à disposição no primeiro jogo o capitão Gustavo Gómez, ainda em recuperação de uma lesão muscular na coxa. Paulinho também será ausência, embora a equipe já esteja acostumada a atuar sem o camisa 10.

A comissão técnica e o elenco terão três dias de trabalho para aparar arestas, realizar ajustes e, principalmente, recuperar o ânimo antes de um duelo que surge como o primeiro grande desafio da reta final da temporada.

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