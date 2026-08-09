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Palmeiras x Internacional: confira as escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes duelam neste domingo (9), a partir das 16h (de Brasília), no Nubank Parque

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
09/08/2026 15:03
Atualizado há 6 horas
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Jhon Arias, do Palmeiras, vai à Copa do Mundo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
Jhon Arias, jogador do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Palmeiras e Internacional estão escalados para a partida deste domingo (9), no Nubank Parque, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em posições distintas na tabela, os mandantes ocupam a liderança, com oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado. O Colorado aparece na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

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Alexander Barboza aparece como a principal novidade do Palmeiras para o confronto. Recuperado de um trauma no pé, o zagueiro retorna ao time titular e forma o trio ao lado de Murilo e Emiliano Martínez. Gómez ainda se recupera de lesão na coxa e é aguardado para o duelo contra o Cerro Porteño, no meio da semana, pela Libertadores.

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A equipe de Abel Ferreira soma cinco desfalques, incluindo o atacante Paulinho. O Internacional, por sua vez, tem sete ausências, entre elas o goleiro titular Rochet e o auxiliar técnico Esteban Conde.

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Emiliano Martínez, Murilo e Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Mauricio e Ramón Sosa.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, GIay, Felipe Anderson, Vitor Roque, Bilong, Lucas Evangelista, Riquelme, Flaco López, Benedetti, Larson, Luis Pacheco e Arthur.

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Desfalques: Jefté (cirurgia no joelho direito), Bruno Fuchs (cirurgia de apendicite), Gustavo Gómez (lesão na coxa direita), Khellven (lesão na coxa direita) e Paulinho (lesão na coxa direita).

Escalação do Internacional

Matheus Cunha; Bruno Gomes, Félix Torres, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Paulinho Paula, Vitinho, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero.

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Banco de reservas: Anthoni, Aguirre, Juninho, Mercado, Luiz Felipe, Gabriel Vinicius, Ronaldo, João Kempes, Allex, Calebe, Alerrandro e João Bezerra.

Desfalques: Victor Gabriel (suspenso), Kayky (cirurgia no tornozelo), Villagra (dores na coxa esquerda), Rochet (recuperação de cirurgia na coluna), Benjamin, Thiago Maia e João Victor (aprimoram a parte física) e Esteban Conde (auxiliar técnico suspenso).

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Andreas Pereira, escalaçao Palmeiras x Internacional
Andreas Pereira durante partida entre Palmeiras e Internacional pelo Brasileirão (Foto: JORGE LANSARIN/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

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