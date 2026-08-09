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Melhores momentos: Palmeiras empata com o Internacional em casa pelo Brasileirão

Alviverde chega a segunda partida consecutiva sem vitórias no Nubank Parque; Colorado deixa a zona de rebaixamento

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
09/08/2026 18:01
Atualizado há 1 minutos
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O Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Internacional na tarde deste domingo (9), no Nubank Parque, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira seguirá na liderança ao fim da rodada, mas pode ver a distância para o Flamengo, segundo colocado, diminuir.

O Alviverde soma 48 pontos, enquanto o Internacional chegou aos 23, ultrapassou o Santos e assumiu a 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. No meio de semana, o Verdão recebe o Cerro Porteño pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Colorado volta a campo apenas na próxima semana, quando encara o Remo, no Sul do país.

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Primeiro tempo morno na casa palestrina

Palmeiras e Internacional fizeram um primeiro tempo de poucas emoções. Mesmo como visitante, o Colorado tomou a iniciativa e levou perigo em duas oportunidades antes dos 15 minutos.

Aos poucos, Marlon Freitas e Andreas Pereira passaram a controlar o ritmo, e o Palmeiras melhorou. A equipe de Abel Ferreira encurralou o rival e criou sua primeira grande chance com Allan, travado por Marían perto da linha do gol. O restante da etapa foi marcado pelo embate no meio-campo, poucos chutes e muitos erros de passe.

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Nas arquibancadas, a arbitragem foi alvo de vaias constantes por causa da demora do Internacional para repor a bola em jogo.

Palmeiras x Internacional pelo Campeonato Brasileiro
Palmeiras x Internacional pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Everton Okubo/Ag. F8/Folhapress)

Segundo tempo sem emoção e gols

Faltou criatividade e sobrou embate físico nos 45 minutos finais. Diante da necessidade de vencer em casa, Abel Ferreira promoveu as entradas de Flaco López e Vitor Roque. A dupla, no entanto, pouco criou e deixou o gramado sem conseguir se destacar.

O camisa 9, inclusive, desperdiçou uma chance clara de abrir o placar. Livre dentro da área, recebeu a bola em boas condições, mas finalizou fraco, nas mãos do goleiro Matheus Cunha. O Palmeiras ensaiou uma blitz nos minutos finais, mas parou na defesa colorada, principal destaque do Internacional neste domingo.

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Visão do Lance!

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Vitor Roque teve uma chance clara para abrir o placar para o Palmeiras na reta final da segunda etapa. O camisa 9 recebeu a bola livre dentro da área, mas finalizou fraco, nas mãos do goleiro Matheus Cunha.

Deu aula 🏅

A defesa do Internacional suportou pressão do Palmeiras nos minutos finais da segunda etapa e conseguiu deixar o Nubank Parque sem ser vazada. O resultado, por sua vez, tirou o Colorado da zona de rebaixamento.

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Ficou abaixo 📉

Murilo e Emiliano Martínez tiveram atuações abaixo do esperado neste domingo. Improvisado como zagueiro, o volante pouco contribuiu pelo corredor direito. Já o defensor se atrapalhou em lances simples e atuou pendurado durante boa parte da partida.

✅ Ficha técnica

PALMEIRAS 🆚 INTERNACIONAL
Campeonato Brasileiro - 22ª Rodada

📆 Data e horário: domingo, 9 de agosto de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: -
🟨 Cartões amarelos: Murilo (PAL); Paulinho, Matheus Cunha e Braian Aguirre (INT)
🟥 Cartões vermelhos: -

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Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Emiliano Martínez (Giay), Murilo e Alexander Barboza; Allan (Felipe Anderson), Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Mauricio (Flaco López) e Ramón Sosa (Vitor Roque).

INTERNACIONAL (Técnico: Pezzolano)
Matheus Cunha; Bruno Gomes, Félix Torres, Maripán e Matheus Bahia (Aguirre); Bruno Henrique (Ronaldo), Paulinho Paula, Vitinho, Alan Patrick (Juninho) e Bernabei; Carbonero.

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)
📺 VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

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