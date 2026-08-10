Gómez inicia transição física e treina com elenco do Palmeiras antes das oitavas da Libertadores Capitão fez primeira parte das atividades na Academia de Futebol em conjunto com o grupo

Ausente no empate sem gols do Palmeiras com o Internacional no último fim de semana, Gustavo Gómez iniciou o processo de transição física e participou de parte das atividades com o restante do elenco na Academia de Futebol. O zagueiro ficou fora dos últimos três compromissos da equipe, incluindo os dois jogos das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza.

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Gómez sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita, diagnosticada no fim de julho. O jogador ainda será reavaliado pelo departamento médico nos próximos dias para saber se terá condições de ser relacionado para o jogo contra o Cerro Porteño, no Nubank Parque, pela Libertadores.

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Caso o capitão não tenha condições de atuar no meio de semana, a expectativa é de que a comissão técnica mantenha Alexander Barboza, Murilo e Emiliano Martínez, improvisado, como trio de zagueiros no time titular.

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (12), a partir das 19h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A decisão da vaga acontece uma semana depois, no Paraguai.

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Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Treino do Palmeiras

O Palmeiras voltou às atividades na manhã desta segunda-feira (10) e virou a chave para a disputa da Libertadores. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Internacional realizaram trabalhos de recuperação física na área interna da Academia de Futebol.

Os demais atletas, com a participação de alguns jogadores das categorias de base, fizeram um treino técnico em campo reduzido sob o comando da comissão de Abel Ferreira.

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