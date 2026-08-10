Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Gómez inicia transição física e treina com elenco do Palmeiras antes das oitavas da Libertadores

Capitão fez primeira parte das atividades na Academia de Futebol em conjunto com o grupo

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
10/08/2026 14:15
Atualizado há 5 horas
Favorite o Lance! no Google
Gustavo Gómez - Palmeiras
Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Ausente no empate sem gols do Palmeiras com o Internacional no último fim de semana, Gustavo Gómez iniciou o processo de transição física e participou de parte das atividades com o restante do elenco na Academia de Futebol. O zagueiro ficou fora dos últimos três compromissos da equipe, incluindo os dois jogos das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza.

+ Palmeiras volta a desperdiçar pontos no Brasileirão e 'liga alerta' para Libertadores

Gómez sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita, diagnosticada no fim de julho. O jogador ainda será reavaliado pelo departamento médico nos próximos dias para saber se terá condições de ser relacionado para o jogo contra o Cerro Porteño, no Nubank Parque, pela Libertadores.

continua após a publicidade

Caso o capitão não tenha condições de atuar no meio de semana, a expectativa é de que a comissão técnica mantenha Alexander Barboza, Murilo e Emiliano Martínez, improvisado, como trio de zagueiros no time titular.

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (12), a partir das 19h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A decisão da vaga acontece uma semana depois, no Paraguai.

continua após a publicidade
Gustavo Gómez - Palmeiras
Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Treino do Palmeiras

O Palmeiras voltou às atividades na manhã desta segunda-feira (10) e virou a chave para a disputa da Libertadores. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Internacional realizaram trabalhos de recuperação física na área interna da Academia de Futebol.

Os demais atletas, com a participação de alguns jogadores das categorias de base, fizeram um treino técnico em campo reduzido sob o comando da comissão de Abel Ferreira.

continua após a publicidade

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Arias comemora gol contra o Fortaleza em confronto da Copa do Brasil

Palmeiras

Palmeiras busca aliar desempenho e lucro no duelo mais disputado da Libertadores

Há 3 minutos
Zinho, comentarista do Equipe F, do ESPN

Fora de Campo

Zinho critica decisão de Abel Ferreira em Palmeiras x Inter: 'Absurdo'

Há 18 minutos
Palmeiras rende abaixo do esperado e fica somente no empate com Inter (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

Fora de Campo

Palmeiras: Denilson critica postura de Abel, mas faz ressalva

Há 6 horas
Em jogo apagado, Palmeiras empata com Inter em casa (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Fora de Campo

'Futebol zero': Mauro Cezar critica empate de Palmeiras e Internacional

Há 10 horas
Felipe Melo utilizou as redes para criticar o atual comandante do Fluminense (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Felipe Melo manda recado a Abel Ferreira após empate do Palmeiras

Há 13 horas
Palmeiras x Internacional pelo Brasileirão

Palmeiras

Palmeiras volta a desperdiçar pontos no Brasileirão e 'liga alerta' para Libertadores

Há 13 horas
Mais LANCE!
PC Oliveira apontou erro grave da arbitragem na Copa do Mundo (Foto: Reprodução Sportv)

PC Oliveira encerra polêmica de Palmeiras x Inter; Felipe Melo discorda

Abel Ferreira em Vitória x Palmeiras

'Estacionou o ônibus': Abel lamenta empate e manda recado à torcida do Palmeiras

Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Classificação do Brasileirão: o que separa Palmeiras e Flamengo?

Abel Ferreira em Palmeiras x Internacional

Torcida do Palmeiras manda recado a Abel após empate com o Internacional

Abel Ferreira em coletiva

Palmeiras: Abel atualiza quadro físico de Gómez e Paulinho antes das oitavas da Libertadores

Vitor Roque em Fortaleza x Palmeiras

Vitor Roque amplia jejum e completa cinco meses sem marcar pelo Palmeiras

Vitinho e Piquerez em Palmeiras x Internacional

Gol perdido em Palmeiras x Internacional revolta torcedores: 'Desaprendeu'

Vitor Roque em ação pelo Palmeiras

Vitor Roque vira assunto em Palmeiras x Internacional: 'Não tem'

Andreas Pereira - Palmeiras

Andreas Pereira foi direto após empate do Palmeiras: 'Atenção'

Jogadores do Palmeiras e Internacional dividindo no Brasileirão

Dê suas notas: avalie as atuações em Palmeiras x Internacional

Palmeiras x Internacional pelo Brasileirão

Melhores momentos: Palmeiras empata com o Internacional em casa pelo Brasileirão

O árbitro Davi De Oliveira Lacerda

Decisão da arbitragem em Palmeiras x Internacional revolta: 'Não existe'

Palmeiras e Internacional no Campeonato Brasileiro

Lance em Palmeiras x Internacional enlouquece torcida: 'Milagre'