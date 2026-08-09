Vitor Roque amplia jejum e completa cinco meses sem marcar pelo Palmeiras Último gol do camisa 9 aconteceu na decisão do Paulistão, ainda em março

Vitor Roque voltou a deixar o gramado sem marcar pelo Palmeiras. O último gol do camisa 9 foi na segunda partida da final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, em 8 de março. Com o empate deste domingo contra o Internacional, o atacante completou cinco meses sem balançar as redes.

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São nove partidas consecutivas sem anotar, mas apenas duas dela como titular. Vitor Roque convive com problemas no tornozelo desde o início do torneio estadual e precisou ser submetido a cirurgia na região no primeiro dia de maio, após lesão diante o Jacuipense.

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A fim de acelerar a recuperação, o atacante abriu mão do período de férias durante a pausa para a Copa do Mundo e realizou atividades sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) na Academia de Futebol.

Apesar de recuperado, Roque recebeu apenas uma oportunidade como titular, quando Abel Ferreira optou por rodar o elenco após encaminhar a classificação no jogo de ida contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil. Em entrevista recente, o treinador ressaltou que os jogadores precisam conquistar nos treinamentos e no dia a dia a condição de titular e que nenhum nome tem vaga cativa na equipe.

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- Para mim é muito fácil. É a liderança do senso comum, é meritocracia, é perceberem que um elenco não se faz só com 11, é perceber que há regras dentro de um grupo e que elas têm que ser cumpridas. […] E é o que eu sempre digo: para jogadores e treinadores que querem ganhar títulos, a primeira competição é interna. O resto depois é uma cultura que se cria - detalhou Abel Ferreira.

Vitor Roque soma seis gols e uma assistência em 23 jogos na atual temporada. Dois dos gols foram marcados na goleada por 4 a 0 sobre o Capivariano, pelas oitavas de final do Campeonato Paulista, e outro na decisão contra o Novorizontino. Os três restantes aconteceram em partidas do Brasileirão.

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Vitor Roque bateu cinco meses sem marcar com a camisa do Palmeiras (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

Gols de Vitor Roque pelo Palmeiras em 2026

28/01 - Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras - Brasileirão

12/02 - Internacional 1 x 3 Palmeiras - Brasileirão

21/02 - Palmeiras 4 x 0 Capivariano - Paulistão*

25/02 - Palmeiras 2 x 1 Fluminense - Brasileirão

08/03 - Novorizontino 1 x 2 Palmeiras - Paulistão

*Anotou dois gols na partida

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