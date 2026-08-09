Dê suas notas: avalie as atuações em Palmeiras x Internacional
Equipes empataram sem gols
O Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Internacional na tarde deste domingo (9), no Nubank Parque, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dê suas notas para as atuações dos jogadores!
Notas do Palmeiras; Avalie os jogadores!
Notas do Internacional; Avalie os jogadores!
Como foi Palmeiras x Internacional
Palmeiras e Internacional fizeram um primeiro tempo de poucas emoções. Mesmo como visitante, o Colorado tomou a iniciativa e levou perigo em duas oportunidades antes dos 15 minutos.
Aos poucos, Marlon Freitas e Andreas Pereira passaram a controlar o ritmo, e o Palmeiras melhorou. A equipe de Abel Ferreira encurralou o rival e criou sua primeira grande chance com Allan, travado por Marían perto da linha do gol. O restante da etapa foi marcado pelo embate no meio-campo, poucos chutes e muitos erros de passe.
Faltou criatividade e sobrou embate físico nos 45 minutos finais. Diante da necessidade de vencer em casa, Abel Ferreira promoveu as entradas de Flaco López e Vitor Roque. A dupla, no entanto, pouco criou e deixou o gramado sem conseguir se destacar.
O camisa 9, inclusive, desperdiçou uma chance clara de abrir o placar. Livre dentro da área, recebeu a bola em boas condições, mas finalizou fraco, nas mãos do goleiro Matheus Cunha. O Palmeiras ensaiou uma blitz nos minutos finais, mas parou na defesa colorada, principal destaque do Internacional neste domingo.
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